Theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, các tàu chiến Mỹ đã phóng 50 quả tên lửa hành trình Tomahawk ngày 6/4. Tổng thống Trump phát động tấn công quân sự chống Syria. Ảnh minh họa: Getty Images.

Đây được coi là hành động quân sự trực tiếp đầu tiên của Mỹ phản đối sự lãnh đạo của Tổng thổng Syria Bashar Al-Assad trong cuộc nội chiến kéo dài 6 năm qua.

Đây cũng được coi là sự leo thang của chiến dịch quân sự của Mỹ tại khu vực và chính quyền Syria có thể coi đây là một hành động khiêu chiến.

Mỹ bắt đầu các cuộc không kích tại Syria từ tháng 9/2014 dưới thời Tổng thống Obama trong chiến dịch liên quân chống IS. Tuy nhiên, mục tiêu của các cuộc không kích này là các nhóm khủng bố chứ không phải các lực lượng chính phủ Syria.

Tại khu nghỉ dưỡng ở Florida, nơi Tổng thống Trump đang đón Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình, ông Trump phát biểu như sau:

“Vấn đề ngăn chặn và răn đe việc phổ biến và sử dụng vũ khí hóa học rất quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Việc Syria sử dụng vũ khí hóa học bị cấm, vi phạm các cam kết đối với công ước cấm vũ khí hóa học, và lờ đi lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là không phải bàn cãi. Nhiều năm qua, các nỗ lực thay đổi thái độ của Syria đều đã thất bại. Do đó, cuộc khủng hoảng di cư tiếp tục xấu đi và khu vực tiếp tục bất ổn, đe dọa nước Mỹ và các đồng minh của mình. Tối nay, tôi kêu gọi tất cả các nước hãy cùng chúng tôi tìm cách kết thúc thảm sát và đổ máu ở Syria, đồng thời chấm dứt khủng bố dưới mọi hình thức.”

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phát động tấn công Syria VOV.VN - Tổng thống Donald Trump kêu gọi thế giới cùng sát cánh để kết thúc cảnh tàn sát, đổ máu ở Syria.

Lệnh tấn công Syria của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau khi ông tuyên bố các cuộc tấn công hóa học đã vượt qua nhiều giới hạn và ông cảm thấy có trách nhiệm đáp trả. Đây được coi là quyết đinh quân sự quan trọng nhất của ông Trump kể từ khi ông nhậm chức hồi đầu năm.