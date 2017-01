Top 10 máy bay chở khách đẹp nhất hành tinh từ trước tới nay

1. Chiếc Lockheed Constellation đứng đầu bảng xếp hạng của Sunshines Skies. Ra mắt vào năm 1943, chiếc máy bay này trở thành biểu tượng của sự thanh nhã và hiện đại về mặt công nghệ. 2. Concorde. Đây là máy bay chở khách siêu thanh đầu tiên, giúp giảm một nửa thời gian bay giữa châu Âu và Mỹ. Năm 1983, Concorde lập kỷ lục khi chỉ mất 2 giờ 56 phút để bay từ New York tới London. 3. Vickers VC10 do Anh chế tạo được xem là máy bay chở khách phản lực cận âm đẹp nhất. Chiếc Vickers VC10 cuối cùng “nghỉ hưu” vào năm 2013. 4. Boeing 747 được mệnh danh là “Nữ hoàng Bầu trời” trong 5 thập kỷ qua. Chiếc 747 huyền thoại có đặc điểm nổi bật là khoang chở khách rộng ,với 2 lối đi. Boeing 747 vẫn được sản xuất cho tới tận ngày nay. 5. Máy bay Caravelle do Pháp chế tạo. Đây được coi là chiếc phi cơ chở khách “sexy” nhất mọi thời đại, từ cái tên cho đến những đường cong và đôi cánh… 6. De Havilland Albatross của Anh trông giống một tác phẩm điêu khắc hơn các loại máy bay khác. Từ thân cho đến động cơ, chiếc Albatross có thiết kế thẩm mỹ cao. 7. De Havilland Comet là sự giao thoa giữa chim sẻ và phi thuyền. Bốn động cơ được thu vào bên trong cánh khiến máy bay trông gọn gàng “vô đối”. 8. Chiếc Douglas Dc-3 có một vẻ đẹp kinh điển không tuổi tác. Cất cánh lần đầu vào năm 1935, chiếc máy bay này đã phục vụ hàng không tới 8 thập kỷ. 9. Boeing 307 Stratoliner chở được 33 hành khách, có khả năng bay qua những vùng thời tiết khắc nghiệt. 10. Boeing 757 ra mắt vào năm 1983. Máy bay này có thân hẹp và là một thành công lớn. Tổng cộng 1.050 chiếc phi cơ loại này đã được chế tạo. Hơn 800 chiếc hiện vẫn đang hoạt động./.

