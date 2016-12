Top 10 Nhân vật năm 2016 do AFP bình chọn: Đứng đầu là Donald Trump

Chiến thắng vang dội đầy bất ngờ trước đối thủ nặng ký Hillary Clinton giúp ông Trump đứng đầu danh sách Nhân vật của năm do AFP bình chọn. Tổng thống Nga Putin vẫn chứng tỏ được sức hút và tầm ảnh hưởng của mình khi đứng sau "hiện tượng" Donald Trump. Đứng ở vị trí thứ 3 là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Vị trí thứ 4 được dành cho người đã thất bại trước ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton. Thủ lĩnh Đảng Độc lập Anh Nigel Farage được lựa chọn vào vị trí thứ 5 sau chiến thắng bất ngờ của chiến dịch Brexit (tức Anh rời khỏi EU) mà đảng này tích cực ủng hộ. Vị trí thứ 6 được dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tổng thống Mỹ Barack Obama đứng ở vị trí thứ 7. Những nỗ lực nhằm đem lại hòa bình và hòa giải trên toàn cầu của Giáo hoàng Francis đã giúp ông đứng ở vị trí thứ 8 trong top 10 do AFP bình chọn. Đứng ở vị trí thứ 9 là nhạc sĩ người Mỹ Bob Dylan, người bất ngờ giành giải Nobel Văn học 2016. Phát biểu làm lay động trái tim cử tri Mỹ và người dân trên toàn thế giới trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ đã giúp Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michele Obama có được vị trí cuối cùng trong Top 10 Nhân vật của năm do AFP bình chọn./.