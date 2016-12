Trả đũa Mỹ, Nga công bố kế hoạch trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói như vậy trước báo giới hôm nay (30/12). Theo ông Sergei Lavrov, ông đã đề xuất các biện pháp này lên Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh: PressTV).

Trước đó, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cũng cho biết: Nga sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào nước này.

Tuyên bố của nhà chức trách Nga đưa ra ngay sau khi Mỹ ngày 29/12 đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế để trả đũa các hành động được cho là “sách nhiễu” của cơ quan an ninh Nga nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Nga, cũng như chiến dịch tấn công mạng mà Mỹ cáo buộc do Nga chỉ đạo nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua./.