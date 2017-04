Từ Thụy Điển đến Na Uy – Nguy cơ từ các phần tử cực đoan nước ngoài

Tiếp sau việc cho tiêu hủy một ngòi nổ tự chế hôm thứ Bảy tại thủ đô Oslo, cảnh sát Nauy đã bắt giữ một kẻ tình nghi đã đặt ngòi nổ là một thanh niên người Nga 17 tuổi. Từ ngày 9/4, nước này đã cho nâng mức báo động khủng bố. Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Stockholm, Thụy Điển. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, điều tra mới nhất tại Thụy Điển cho biết, kẻ khủng bố tuyên bố làm theo lệnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Từ Tây Âu sang Bắc Âu với một loạt sự kiện dù chưa khẳng định chắc chắn là khủng bố do IS chỉ đạo, song các vụ việc liên tiếp khiến dư luận rất hoang mang.

Theo cơ quan điều tra của Na uy, ngòi nổ tự chế có khả năng phá hủy “hạn chế”. Kẻ tình nghi là một thanh niên người Nga 17 tuổi cùng gia đình chuyến đến sống tại Na Uy vào năm 2010, đã xin tị nạn và nằm trong hồ sơ theo dõi của cơ quan tình báo quốc gia.

Luật sư bào chữa cho tên này khẳng định: chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy tên thanh niên 17 tuổi này có ý định tiến hành một vụ tấn công khủng bố. Nữ luật sư cũng khẳng định thân chủ của mình bác bỏ những cáo buộc của một số báo chí cho rằng hắn có cảm tình với IS; mà rất có thể đây chỉ là một trò nghịch dại của thanh niên này.

Mặc dù vậy, cảnh sát Na uy đã cho nâng mức báo động an ninh, do lo ngại có nguy cơ lan truyền khủng bố sau vụ đâm xe ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển và ở một loạt các nước trước đó từ Pháp, Đức, Anh, Nga. Khu vực phát hiện ngòi nổ vào tối 8/4 đã bị chặn kiểm tra và các quán ăn trong khu vực đều đã được sơ tán.

Liên quan đến vụ tấn công bằng xe tải tại Thụy Điển, kẻ bị tình nghi Rakhmat Akilov người gốc Uzbekistan, 39 tuổi thừa nhận đã lái xe tải đâm vào đám đông làm chết 4 người và bị thương 15 người khác hôm 7/4. Tên này sau đó bỏ trốn trên tàu điện ngầm ở ga trung tâm, sau đó lên tàu Arlanda và đi về hướng sân bay Stockholm, sau đó đi bus về khu ngoại ô Märtsa – nơi hắn đã bị cảnh sát bắt giữ. Thụy Điển: Hàng nghìn người tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố VOV.VN - Người dân ở thủ đô Thụy Điển đã tập trung tại quảng trường Sergels Torg để đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố xe tải mới đây.

Đối tượng này đã xin tị nạn ở Thụy Điển vào năm 2014 nhưng bị từ chối. Các cơ quan chức năng ra hạn đến 1/1 năm nay là tên này phải rời khỏi lãnh thổ Thụy Điển. Tên Alikov từng làm thuê tại các công trường ở thủ đô Thụy Điển và một trong số những ông chủ từng thuê hắn tiết lộ, tên này biết chế tạo chất nổ.

Kẻ khủng bố khai với cảnh sát rằng hắn muốn giết những kẻ “không trung thành”, ám chỉ hắn làm theo lệnh của IS. Theo một tờ báo của Thụy Điển dẫn nguồn trang Facebook cá nhân của tên này, thì tên Akilov đăng tải các phim quảng bá của IS và bày tỏ sự ủng hộ với tổ chức hồi giáo cực đoan Hizb ut-Tahrir.

Vụ việc tại Stockholm khiến chính phủ Thụy Điển phải lên tiếng về những đối tượng xin tị nạn nhưng bị từ chối. Thủ tướng nước này khẳng định: những kẻ bị từ chối cần phải rời khỏi lãnh thổ Thụy Điển.

Được biết, từ năm 2014-2015, có tổng cộng 250.000 người nộp đơn xin tị nạn tại Thụy Điển. Và theo các cơ quan an ninh Thụy Điển, hiện còn khoảng 12.500 đối tượng đã bị từ chối nhưng vẫn còn sinh sống tại quốc gia này.

Cảnh sát Thụy Điển khẳng định rất khó bắt buộc các đối tượng này rời Thụy Điển, trừ các trường hợp tự nguyện, còn lại bản thân việc hạn chế kiểm tra giấy tờ tùy thân cũng khiến cảnh sát không thể phát hiện những người xin tị nạn bị từ chối.

Dù chưa chính thức khẳng định các vụ việc gần đây đều là khủng bố hay có sự giật dây của IS, song có tình huống nguy hiểm mà các quốc gia châu Âu phải lưu ý, đó là sự trùng hợp số phận của những kẻ tình nghi đều là những đối tượng xin tị nạn bất thành. Khi tâm lý chán ghét đối với quốc gia sở tại dâng cao, rất dễ dẫn đến các đối tượng này bị dụ dỗ theo các nhóm cực đoan và không ngần ngại tiến hành khủng bố để trả mối tư thù cá nhân.