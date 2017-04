Vấn đề Triều Tiên: Mỹ-Nhật nhất trí Trung Quốc nên có vai trò lớn hơn

Thông tin trên do Bộ Ngoại giao Nhật Bản đưa ra vào ngày hôm nay (18/4). Phó Tổng thống Mỹ Pence và Thủ tướng Nhật Bản Abe. Ảnh: New York Daily.

Phát biểu với báo giới, Phó Thủ tướng Nhật Koichi Hagiuda cho rằng, việc cần làm của Trung Quốc lúc này là tiếp tục đảm nhận trọng trách quan trọng trong chế ngự tham vọng hạt nhân của Triều Tiên cũng như góp phần xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.

Cam kết của quan chức Nhật Bản và Mỹ đưa ra 3 ngày sau khi Triều Tiên tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn nhân Ngày Mặt trời (15/4).

Cộng đồng quốc tế dấy lên lo ngại rằng Triều Tiên sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Tuy nhiên, Triều Tiên đã không làm vậy mà chỉ phóng một quả tên lửa nhỏ.

Theo các nhà quan sát, trước sức ép của Mỹ rất có thể Trung Quốc đã sử dụng ảnh hưởng để ngăn Triều Tiên thực hiện hành động có thể làm bùng phát một cuộc chiến lớn. Tuần trước, trong một động thái được cho cảnh báo Triều Tiên, Trung Quốc đã yêu cầu nhiều tàu chở than của Triều Tiên quay trở lại với lý do tạm dừng việc nhập khẩu than.

Cũng theo nhận định của các nhà bình luận quốc tế, đã đến lúc Mỹ và Triều Tiên cần có một cuộc “mặc cả” lớn song phải được thực hiện dưới vai trò trung gian là Trung Quốc./.