Vỡ òa cảm xúc giây phút đón Năm mới trên Quảng trường Thời đại, Mỹ

Hơn 1 triệu người dân Mỹ đổ dồn về Quảng trường Thời đại ở New York với chiếc mũ màu tím quen thuộc. (ảnh: AP). Họ hồi hởi, háo hức chờ đón giây phút cùng nhau đếm ngược và quả cầu pha lê được thả xuống. (ảnh: AP). Đêm giao thừa cũng là lúc lực lượng an ninh Mỹ vất vả nhất. (ảnh: AP). Một đội trống diễu hành qua đám đông. (ảnh: AP). Háo hức chờ từng giây phút trôi qua. (ảnh: AP). Lúc kim phút và kim giờ điểm đúng số 12, pháo hoa được bắn ra rực rỡ từ 2 bên đồng hồ. (ảnh: AP). Đám đông reo hò chào mừng năm 2017 dưới một bầu trời toàn hoa giấy. (ảnh: AP). Một cặp đôi trao nhau nụ nôn nồng cháy vào khoảnh khắc đặc biệt. (ảnh: AP). Cảm xúc vỡ oà. (ảnh: AP). Năm 2017 đến với những niềm hy vọng về điều tốt đẹp nhất. (ảnh: AP). Mọi lo âu, buồn bã trong năm cũ sẽ được gạt bỏ hết đi trong năm mới. (ảnh: AP). Niềm vui tràn ngập khắp nơi trong đêm Giao thừa ở Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ. (ảnh: AP). Hoa giấy ngập trời New York. (ảnh: AP). Một người dân thích thú chụp ảnh cùng đám hoa giấy nhiều màu sắc. (ảnh: AP). Nước Mỹ đã chính thức chào năm mới, chào năm 2017. (ảnh: AP).

