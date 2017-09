10 bí mật thú vị về chiếc váy cưới huyền thoại của Công nương Diana

Ít ai biết rằng chiếc váy cưới của Công nương Diana quá lớn so với diện tích chiếc xe. Nhà thiết kế Elizabeth Emanuel đã nói rằng chiếc váy bị nhăn đôi chỗ sau khi cô di chuyển đến Nhà thờ chính tòa Thánh Paul. Trang phục cưới của Công nương Diana đã đáp ứng đủ 4 tiêu chí cho một đám cưới của Hoàng gia Anh: một thứ cũ, một thứ mới, một thứ đi mượn và một chút buồn. Phần đăng ten trang trí cho bộ váy được tìm thấy trong một túi phế liệu mua tại cuộc bán đấu giá. Sau khi nó đã được làm sạch và là phẳng, một chuyên gia nhận ra nó là ren cổ từ tấm lót của một chiếc váy của Nữ hoàng Mary. Không ai biết rằng nhà thiết kế Emanuels đã gắn một huy hiệu vàng 18 carat với những viên kim cương trắng lên mác của chiếc váy. Chiếc váy có một vết bẩn nhỏ do Diana làm đổ một chút nước hoa lên đó. Người trang điểm Barbara Daly đã tiết lộ điều này trong cuốn Diana: The Portrait. Tất cả những phụ kiện trên đầu cô đều được gắn lại bằng một chiếc vương miện. Trong 7 tháng trước đám cưới, vòng eo của Công nương Diana giảm đi nhanh chóng khiến các nhà thiết kế đột ngột phải sửa lại bộ váy đến sát ngày cưới mới hoàn thành. Đôi giày cưới của Công nương phải mất 6 tháng để hoàn thành. Đôi giày được gắn 542 hạt kim sa và 132 viên ngọc trai. Công nương Diana đã được thiết kế một chiếc ô phù hợp với bộ váy cưới cho buổi hôn lễ để phòng trường hợp trời đổ mưa. Các nhà thiết kế đã thiết kế một bộ váy cưới gần giống như của Công nương đã mặc (chỉ khác một chút ở phần cổ áo) nhưng sau đó bộ váy đó đã "không cánh mà bay" khỏi xưởng sản xuất của họ./.

