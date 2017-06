Á hậu Lệ Hằng "gây thương nhớ" với bộ ảnh cuốn hút trên biển

Ngày 18/6 vừa qua, Adrian Anh Tuấn đã chính thức trình làng BST Xuân Hè 2017 với tên gọi Away we wow - Things we do for love với cảm hứng đến từ những chuyến đi, hình ảnh hoa mimosa, hoa tử đằng với sắc vàng rực, trẻ trung, tươi mới.