Á hậu Trương Thị May khoe thân hình “thắt đáy lưng ong” với áo dài

Tối 20/12, Á hậu Trương Thị May tiếp tục gây bất ngờ cho người hâm mộ khi xuất hiện với chiếc áo dài thanh lịch, khoe thân hình “thắt đáy lưng ong” trong buổi tiệc sang trọng do Lãnh sự quán Úc tổ chức. Trương Thị May diện bộ áo dài trắng thanh lịch, điểm xuyến họa tiết hoa màu tím rất đẹp mắt. Đây là một mẫu áo dài mới do nhà thiết kế Đinh Văn Thơ thực hiện. Bộ váy vừa thanh lịch vừa tôn lên được hình thể “thắt đáy lưng ong” của Trương Thị May. Sự xuất hiện đầy gần gũi của bà Karen Lanyon - Tổng lãnh sự quán Úc tại TP HCM đã khiến Á hậu Trương Thị May vô cùng ấn tượng. Cô vui vẻ chụp ảnh cùng bà cũng như chia sẻ và đánh giá cao sự thiện chí trong các hoạt động cộng đồng của bà tại Việt Nam suốt thời gian qua. Ngoài Trương Thị May còn có sự xuất hiện của Nhà thiết kế Đinh Văn Thơ (áo sơ mi trắng)... ... siêu mẫu Hoàng Long. Trong buổi tiệc, các khách mời và Á hậu Trương Thị May đã cùng quyên góp cho Quỹ Koto Foundation and Social Enterprise được một số tiền lớn để chung tay thực hiện những dự án cộng đồng ý nghĩa. Á hậu Trương Thị May là một trong những gương mặt thường xuyên góp mặt trong những dự án cộng đồng uy tín trong và ngoài nước. Không chỉ vậy, Trương Thị May còn nhận được sự yêu mến và tin tưởng trong các dự án cộng đồng uy tín.

