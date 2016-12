Á hậu Trương Thị May lạnh lùng trong ráng chiều cuối năm tại Đà Lạt

Trương Thị May có sở thích là mỗi dịp đi công tác sẽ dành ít thời gian du lịch, khám phá vùng đất đó và ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Đó cũng là lý do giải thích nhiều bộ ảnh của Trương Thị May rất mộc mạc, đơn sơ. Nhân dịp có chuyến công tác tại Đà Lạt vừa qua, Á hậu Trương Thị May đã có bộ ảnh khá lạnh lùng, đậm chất cô đơn. Một mình cô dạo quanh bờ hồ tại Đà Lạt, thả hồn vào thiên nhiên. Vốn được mệnh danh là “Người đẹp kín tiếng nhất showbiz”, Trương Thị May cũng được nhiều người kỳ vọng sẽ cởi mở nhiều hơn và sớm có được bến đỗ hạnh phúc. Miệt mài công việc, tích cực tham gia công việc thiện nguyện và luôn dành phần lớn thời gian ở gia đình... Trương Thị May đã trở thành một trong những người đẹp được giành được nhiều sự mến mộ và yêu quý từ công chúng. Kết thúc một năm 2016 với nhiều công việc ý nghĩa, đặc biệt là hoạt động cộng đồng, Á hậu Trương Thị May ước mong năm mới sẽ có thêm nhiều sức khỏe, nhiều cơ hội để có thể có nhiều dự án cộng đồng hơn, giúp đỡ được nhiều người hơn. Cô cũng dành nhiều lời chúc bình an, hạnh phúc đến mọi người, đặc biệt cô luôn mong mẹ, bà ngoại và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười.

