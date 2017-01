Ca sĩ Phi Nhung “lột xác” với sắc đen thời thượng

Bước sang năm 2017 này, nữ ca sĩ Phi Nhung quyết định, định hình lại phong cách sang trọng, cổ điển. thanh lịch mà bấy lâu nay cô yêu thích. Dưới sự giúp đỡ của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, hình ảnh của Phi Nhung nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả, người hâm mộ và đặc biệt là giới mộ điệu thời trang. Trong loạt ảnh mới nhất, Phi Nhung trở nên quyền lực, quyến rũ với các thiết kế màu đen thời thượng nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Đỗ Mạnh Cường với tên gọi The Little Black Dress Huyền thoại những chiếc đầm đen. Nữ ca sĩ sang trọng, thanh lịch với thiết kế phồng xòe màu đen đậm chất cổ điển. Phần chân váy xòe được tạo nên từ những đường cắt, nối, tạo phom chuẩn đến từng centimet. Thiết kế được cách điệu với chi tiết đắp nổi tạo phom ở phần vai với họa tiết nơ to bản. Chất liệu voan lưới mỏng manh được Đỗ Mạnh Cường bố trí theo cấu trúc phân tầng tạo nên thiết kế mềm mại, nhẹ nhàng tựa như sương khói. Chất liệu ren dù nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng với sức sáng tạo của Đỗ Mạnh Cường vẫn trở thành một bộ trang phục mang vẻ ngoài quyền lực với phom dáng rộng kết hợp phần tay cape rộng. Từ khi xuất hiện trên sàn diễn, bộ cánh này đã tạo được ấn tượng đặc biệt với giới mộ điệu bởi sự hòa hợp giữa các tính chất đối lập. Chất liệu lông nhẹ nhàng góp phần tạo nên điểm nhấn cho bộ váy ren theo cấu trúc đối xứng. Với các thiết kế dạ hội, Đỗ Mạnh Cường tập trung vào việc xử lí đường cắt, cách dựng phom để có được thành phẩm hoàn hảo nhất có thể. Bên cạnh đó, kĩ thuật tạo khối 3D cũng là thế mạnh của nhà thiết kế 8X.

Bước sang năm 2017 này, nữ ca sĩ Phi Nhung quyết định, định hình lại phong cách sang trọng, cổ điển. thanh lịch mà bấy lâu nay cô yêu thích. Dưới sự giúp đỡ của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, hình ảnh của Phi Nhung nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả, người hâm mộ và đặc biệt là giới mộ điệu thời trang. Trong loạt ảnh mới nhất, Phi Nhung trở nên quyền lực, quyến rũ với các thiết kế màu đen thời thượng nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Đỗ Mạnh Cường với tên gọi The Little Black Dress Huyền thoại những chiếc đầm đen. Nữ ca sĩ sang trọng, thanh lịch với thiết kế phồng xòe màu đen đậm chất cổ điển. Phần chân váy xòe được tạo nên từ những đường cắt, nối, tạo phom chuẩn đến từng centimet. Thiết kế được cách điệu với chi tiết đắp nổi tạo phom ở phần vai với họa tiết nơ to bản. Chất liệu voan lưới mỏng manh được Đỗ Mạnh Cường bố trí theo cấu trúc phân tầng tạo nên thiết kế mềm mại, nhẹ nhàng tựa như sương khói. Chất liệu ren dù nhẹ nhàng, mỏng manh nhưng với sức sáng tạo của Đỗ Mạnh Cường vẫn trở thành một bộ trang phục mang vẻ ngoài quyền lực với phom dáng rộng kết hợp phần tay cape rộng. Từ khi xuất hiện trên sàn diễn, bộ cánh này đã tạo được ấn tượng đặc biệt với giới mộ điệu bởi sự hòa hợp giữa các tính chất đối lập. Chất liệu lông nhẹ nhàng góp phần tạo nên điểm nhấn cho bộ váy ren theo cấu trúc đối xứng. Với các thiết kế dạ hội, Đỗ Mạnh Cường tập trung vào việc xử lí đường cắt, cách dựng phom để có được thành phẩm hoàn hảo nhất có thể. Bên cạnh đó, kĩ thuật tạo khối 3D cũng là thế mạnh của nhà thiết kế 8X.