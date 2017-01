Chiêm ngưỡng áo dài trong không gian Tết xưa của Cố đô Huế

Chương trình "Đêm thời trang" là một trong những hoạt động kỷ niệm Ngày Giỗ tổ nghề May của các nghệ nhân xứ Huế. Giỗ tổ nghề May là một phong tục văn hóa truyền thống của quê hương. Trong không khí một mùa xuân mới 2017 và hướng về Tổ nghề, 5 đơn vị gồm: Viết Bảo Qb, Hạnh SH, Thêu Vinh Hoa, Bích Thủy, Không gian văn hóa Lục Bộ đã cùng nhau xây dựng chuỗi chương trình trưng bày. Chuỗi chương trình văn hóa dành cho du khách, người dân Huế tham quan mua sắm sản phẩm may mặc và thưởng thức nghệ thuật từ ngày 4/1-9/1/2017. Chuỗi chương trình là một sự tri ân đối với Tổ nghề đồng thời quảng bá cho sự phát triển ngày càng lớn mạnh và chuyên nghiệp của ngành may thêu trên cố đô Huế. Chương trình diễn ra tại thông gian cổ xưa của Lục Bộ, nằm trong không gian Lục Bộ (6 Bộ cai quản việc nước) của triều Nguyễn xưa. Những bộ áo dài của các nhà thiết kế được trưng bày và trình diễn trong không gian văn hóa càng làm giá trị của những bộ áo dài được nâng lên. Áo dài của trẻ em, người lớn được thiết kế tinh tế và đẹp mắt sẽ được trình diễn vào đêm ngày 7/1 với việc tái hiện lại một không gian Tết xưa của Cố đô. Một số hình ảnh trưng bày áo dài tại không gian văn hóa Lục Bộ:

