Choáng với bộ váy nặng 30kg của NTK Lê Hoàng Hải

Tối 15/4, NTK Lê Hoàng Hải đã ra mắt BST thời trang Xuân Hè 2017 mang tên: "One night in Paris" lấy cảm hứng từ vẻ đẹp quý phái, sang trọng của những quý cô Paris từ thập niên 50 tại Hà Nội. BST mang phong cách thiết kế cổ điển, phối hơp tao phom, khối và đính kết thủ công. Việc lựa chọn không gian trình diễn cũng vô cùng kỹ càng, cũng phải mang dấu ấn của kiến trúc Pháp cổ. NTK Lê Hoàng Hải đã sử dụng 30 người mẫu đến từ Châu Âu để thể hiện bộ sưu tập này của mình. Điểm nhấn của BST là chiếc váy có cân nặng lên tới 30kg. Chiếc váy cầu kì này được làm trong vòng 3 tháng với sự giúp đỡ của 5 thợ sản xuất. Những viên ngọc trai được đính trên chiếc váy là những viên ngọc trai thật. Bên cạnh đó, trong BST lần này, NTK Lê Hoàng Hải cũng giới thiệu cho người xem chiếc đầm có phần đuôi dài 3 mét. Lê Hoàng Hải nổi tiếng trong giới thiết kế thời trang với nhứng bộ đầm dạ tiệc tinh tế và cuốn hút. Những chiếc váy dạ hội, dạ tiệc sáng trọng và quý phái chính là sản phẩm làm nên phong cách của NTK Lê Hoàng Hải. Anh luôn theo đuổi và say mê vẻ đẹp cổ điển, sang trọng và lộng lẫy của kiến trúc Pháp cổ, từ đó đưa vào trong từng sản phẩm dành cho quý bà, quý cô. Các người mẫu nước ngoài đã mang đến sự chuyên nghiệp trong buổi giới thiệu lần này. NTK Lê Hoàng Hải khẳng định anh sẽ đưa đến những sản phẩm do anh thiết kế cho những khách hàng cũng như người yêu thích thời trang trong thời gian tới.

Tối 15/4, NTK Lê Hoàng Hải đã ra mắt BST thời trang Xuân Hè 2017 mang tên: "One night in Paris" lấy cảm hứng từ vẻ đẹp quý phái, sang trọng của những quý cô Paris từ thập niên 50 tại Hà Nội. BST mang phong cách thiết kế cổ điển, phối hơp tao phom, khối và đính kết thủ công. Việc lựa chọn không gian trình diễn cũng vô cùng kỹ càng, cũng phải mang dấu ấn của kiến trúc Pháp cổ. NTK Lê Hoàng Hải đã sử dụng 30 người mẫu đến từ Châu Âu để thể hiện bộ sưu tập này của mình. Điểm nhấn của BST là chiếc váy có cân nặng lên tới 30kg. Chiếc váy cầu kì này được làm trong vòng 3 tháng với sự giúp đỡ của 5 thợ sản xuất. Những viên ngọc trai được đính trên chiếc váy là những viên ngọc trai thật. Bên cạnh đó, trong BST lần này, NTK Lê Hoàng Hải cũng giới thiệu cho người xem chiếc đầm có phần đuôi dài 3 mét. Lê Hoàng Hải nổi tiếng trong giới thiết kế thời trang với nhứng bộ đầm dạ tiệc tinh tế và cuốn hút. Những chiếc váy dạ hội, dạ tiệc sáng trọng và quý phái chính là sản phẩm làm nên phong cách của NTK Lê Hoàng Hải. Anh luôn theo đuổi và say mê vẻ đẹp cổ điển, sang trọng và lộng lẫy của kiến trúc Pháp cổ, từ đó đưa vào trong từng sản phẩm dành cho quý bà, quý cô. Các người mẫu nước ngoài đã mang đến sự chuyên nghiệp trong buổi giới thiệu lần này. NTK Lê Hoàng Hải khẳng định anh sẽ đưa đến những sản phẩm do anh thiết kế cho những khách hàng cũng như người yêu thích thời trang trong thời gian tới.