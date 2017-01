Elly Trần cùng hai con khai trương thương hiệu thời trang trẻ em

Tối 5/1, Elly Trần có buổi ra mắt thương hiệu thời trang mẹ và bé Elly’s Babies. Đây là thương hiệu của Elly Trần kết hợp cùng người bạn thân thiết - NTK Phạm Đăng Anh Thư sáng lập với các dòng thời trang, phụ kiện cao cấp dành cho trẻ em. Elly Trần sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào với dáng váy ngắn, màu sắc mang tính phá cách và xu hướng do NTK Anh Thư thực hiện riêng. Đặc biệt, Elly Trần dẫn theo hai thiên thần nhỏ là Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch trong ngày trọng đại. Ngay khi vừa xuất hiện, Cadie Mộc Trà thu hút ống kính khi diện trang phục đôi giống mẹ và liên tục gọi "chị Mami" (tên thân mật mà Cadie gọi mẹ Elly Trần). Kiểu váy của Cadie được biến tấu đôi chút để trông dễ thương, đáng yêu, phù hợp với độ tuổi của bé. Cậu út Alfie Túc Mạch do chỉ mới một tuổi nên được mẹ cưng chiều. Trong sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và gia đình nổi tiếng của showbiz Việt như Trương Nam Thành. Gia đình nghệ sĩ Thái Hòa. Gia đình Thúy Hạnh - Minh Khang. Gia đình ca sĩ Hoàng Bách. Gia đình Lý Hải - Minh Hà. Khánh Thi và Phan Hiển cũng đưa con trai cưng đến chúc mừng Elly Trần. Khánh My.

Tối 5/1, Elly Trần có buổi ra mắt thương hiệu thời trang mẹ và bé Elly’s Babies. Đây là thương hiệu của Elly Trần kết hợp cùng người bạn thân thiết - NTK Phạm Đăng Anh Thư sáng lập với các dòng thời trang, phụ kiện cao cấp dành cho trẻ em. Elly Trần sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào với dáng váy ngắn, màu sắc mang tính phá cách và xu hướng do NTK Anh Thư thực hiện riêng. Đặc biệt, Elly Trần dẫn theo hai thiên thần nhỏ là Cadie Mộc Trà và Alfie Túc Mạch trong ngày trọng đại. Ngay khi vừa xuất hiện, Cadie Mộc Trà thu hút ống kính khi diện trang phục đôi giống mẹ và liên tục gọi "chị Mami" (tên thân mật mà Cadie gọi mẹ Elly Trần). Kiểu váy của Cadie được biến tấu đôi chút để trông dễ thương, đáng yêu, phù hợp với độ tuổi của bé. Cậu út Alfie Túc Mạch do chỉ mới một tuổi nên được mẹ cưng chiều. Trong sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ và gia đình nổi tiếng của showbiz Việt như Trương Nam Thành. Gia đình nghệ sĩ Thái Hòa. Gia đình Thúy Hạnh - Minh Khang. Gia đình ca sĩ Hoàng Bách. Gia đình Lý Hải - Minh Hà. Khánh Thi và Phan Hiển cũng đưa con trai cưng đến chúc mừng Elly Trần. Khánh My.