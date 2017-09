Hai cô gái họ “Cao” dắt tay nhau ra về, lộ diện Top 3 Next Top All Stars

Niềm vui của người chiến thắng chưa kịp trọn vẹn thì nỗi buồn của người ra về đã san lấp khoảng không tràn ngập cảm xúc của phòng đánh giá và loại trong tập 11. Cao Thiên Trang và Cao Ngân là 2 thí sinh phải dừng chân cuối cùng.

Màn loại kép này mang lại cho khán giả không ít những tiếc nuối, khi Cao Thiên Trang là một thí sinh được đánh giá rất cao ở kỹ năng, sự đa dạng trong phong cách. Cao Ngân là một ẩn số thú vị của mùa giải năm nay, cô “ẵm” trọn danh hiệu “cây hài đơ có đẳng cấp” của mùa giải All Stars với loạt những biểu cảm hài hước, cộng với những phát ngôn đậm chất thật thà của người con gái miền Tây sông nước.

Hai cô gái họ Cao phải nói lời tạm biệt chương trình

Là một người mẫu, catwalk là kỹ năng cơ bản. Nhưng catwalk trên không thì Top 5 thí sinh không ai dám tưởng tượng. Nhưng đó chính là một trong hai thử thách cuối cùng của mùa giải All Stars, quay TVC cho Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2017. Catwalk trên không là một trải nghiệm chưa ai từng thử trước đây, chính vì thế các thí sinh không tránh khỏi những sự lo lắng và sợ hãi, thêm vào đó với một thông điệp “khó nuốt”, gồm cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, đây thực sự là một thách thức không nhỏ dành cho Top 5.

Không ai thực hiện mượt mà được phân đoạn TVC quảng cáo của mình, người catwalk đẹp thì lại mất đi thần thái khi đọc slogan và thông điệp, người thì bay trên không như tiên nữ mà quên mất đây là thử thách catwalk. Chứng tỏ đây là một thử thách vô cùng khó khăn, khi tổng hòa tất cả những kỹ năng đã được tôi luyện cho các thí sinh All Stars từ đầu mùa đến giờ.

Các thí sinh bay trên không như tiên nữ

Trở lại thử thách đầu tiên, quay TVC quảng cáo cho nhãn hàng thời trang, mọi chuyện khá dễ dàng với Top 5 khi chỉ phải thực hiện quay hình trên mặt đất. Nhưng hết khó khăn này đến khó khăn khác, các thí sinh cũng đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thành TVC, dưới sự giám sát kỹ lưỡng từng chi tiết của khách hàng.

Giám khảo Nam Trung nhiều lần khẳng định: “số lần được lựa chọn làm thương hiệu cho nhãn hàng sẽ đánh dấu vị trí của các bạn trong làng người mẫu”, cụ thể trong thử thách quay TVC quảng cáo cho thương hiệu thời trang, Top 5 phải thể hiện tài năng của mình bằng cách thuyết phục được khách hàng lựa chọn gương mặt mình, đề làm đại diện cho nhãn hàng trong chiến dịch quảng bá sản phẩm thời trang Thu Đông 2017. Năm thí sinh với năm phong cách khác nhau, họ phải thể hiện kỹ năng của mình bằng cách truyền tải thông điệp và slogan của nhãn hàng một cách có thiện cảm với khách hàng nhất.

Nam Trung tận tình hướng dẫn từng cử chỉ, ánh mắt, cách đọc lời thoại cho từng thí sinh

Cao Ngân với phong cách thời trang Casual Basic, “thánh đơ” hóa thân thành một cô nàng trẻ trung, năng đông, hiện đại, tụ tập cùng nhóm bạn những ngày xuống phố. Nhưng từ thoại cho tới biểu cảm gương mặt, Cao Ngân diễn xuất rất “đơ”, giám khảo Nam Trung còn hài hước nhận xét: “Cao Ngân đang thuyết minh phim chưởng, thuyết minh phim bộ”. Nghịch lý là trong phân cảnh của Cao Ngân đóng vai chính, Thùy Dương lại trở nên nổi bật hơn với lối diễn xuất tự nhiên.

Cao Thiên Trang cũng có một ngày ghi hình TVC không mấy thuận lợi. Bình thường ăn nói văn vẻ, câu chữ gọn gẽ là thế, nhưng khi vào thử thách, thoại đã trở thành nỗi ám ảnh của Cao Thiên Trang.

Nhận lấy chủ đề phong cách Young Urban - Cô gái thành thị, Cao Thiên Trang hoàn hảo từ dáng vẻ hiện đại cho tới những bước catwalk đầy tự tin, ngay cả cái tháo tác ném áo cũng trở nên nghệ thuật, nhưng điểm trừ lớn nhất dành cho Cao Thiên Trang chính là không nhớ thoại và có gương mặt biểu cảm cơ cứng, không tạo ra thiện cảm dành cho khách hàng.

Chà Mi sắm cho mình một vai diễn rất hợp, quý cô văn phòng sang trọng và tao nhã nhưng có thể biến hóa ngay thành một cô nàng sành điệu để đi mua sắm và cà phê cùng bạn bè sau giờ tan tầm, chỉ với vài thay đổi, biến tấu trang phục văn phòng sẵn có. TVC của Chà Mi mượt mà từ đầu đến cuối, “hạt sạn” duy nhất chính là Chà Mi catwalk “quá chuẩn”, không tạo ra dáng vẻ tự nhiên của một cô nàng đang có thú vui dạo phố.

Kim Dung được thử thách khi bốc thăm trúng phong cách thể thao - dòng hàng active. Trong form dáng khỏe khoắn của bộ trang phục, Kim Dung tự tin thể hiện sự năng động của một cô nàng yêu thích tập luyện thể thao. Với vóc dáng và gương mặt sẵn có, Kim Dung nhận được nhiều lời khen qua đoạn TVC quảng cáo, nhưng Cao Thiên Trang thì lại tiếp tục chuỗi mắc lỗi tạo dáng của mình ngay trong thử thách phụ này.

Thoại trong một TVC chỉ vỏn vẹn 2 câu, nhưng lại làm khó ngay cả đối với cô nàng hoạt ngôn Thùy Dương: “Linen sợi lanh đến từ nước Pháp, xu hướng thời trang xanh từ nguyên liệu tự nhiên”. Quá nhiều âm trùng làm cho Thùy Dương nghe xong phải “sảng”. Để giúp đỡ cho người chị em “con chấy căn đôi”, Cao Thiên Trang tỏ thiện chí nhắc thoại Thùy Dương, nhưng càng giúp càng rối.

May mắn đã đứng về phía Thùy Dương khi hình thể và tính cách của cô rất phù hợp để hóa thân thành một cô gái Pháp, lãng mạn, phóng khoáng. Chính vì thế, Thùy Dương là thí sinh làm tốt nhất trong thử thách này và được tưởng thưởng xứng đáng bằng vị trí FCO lần thứ ba trong mùa giải All Stars, một kỷ lục rất đáng để Chà Mi và Kim Dung 3 phải dè chừng trong đêm chung kết sắp tới.

Phần thưởng đầu tiên dành cho Top 3 chính là chuyến trải nghiệm Hàn Quốc vô cùng thú vị. Tại đây, Chà Mi, Thùy Dương, Kim Dung đã có cơ hội thăm thú những kỳ quan cảnh vật và thưởng thức văn hóa ẩm thực của xứ sở kim chi tại khách sạn 5 sao, cao nhất Seoul Hàn Quốc. Đặc biệt, Top 3 đã được đưa đến tham quan và tham gia casting tại công ty đào tạo người mẫu hàng đầu Hàn Quốc YG.

Thêm một món quà bất ngờ dành cho Top 3 chính là cuộc gặp gỡ với người mẫu hàng đầu Choi So Ra - Quán quân của cuộc thi Next Top Model Hàn Quốc mùa 3 (2012), là người mẫu Châu Á đắt show nhất Tuần lễ thời trang New York. Choi So Ra đã chia sẻ với Top 3 rất nhiều những kinh nghiệm trước thềm đêm chung kết.

Top 3 đã lộ diện, chỉ còn một tuần nữa thôi khán giả sẽ được biết Kim Dung, Chà Mi hay Thùy Dương sẽ là quán quân của mùa giải All Stars danh giá này./.

