Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tư vấn trang phục cho bạn gái trong kỳ nghỉ 30/4

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh vừa thực hiện bộ hình mới nhất tại Đại Lải. Giữa không gian xanh mát, trong lành, người đẹp sinh năm 1996 khoe vóc dáng mảnh mai, yểu điệu với bộ sưu tập mới nhất mang tên “On Vacation” của thương hiệu thời trang Elise. Người đẹp gốc Hà Nội khi tha thướt với bộ maxi hoa xanh vải in họa tiết theo trend 2017 màu paradise island với chi tiết phối ren và vải rập... ...khi nổi bật với váy hồng rực đai đen có kiểu dáng phù hợp với các bữa tiệc trên biển... ...hay jumsuit ngắn màu xanh có các đường bèo xếp tầng ngẫu hứng theo hướng bất đối xứng. Nữ sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội khuyên các cô gái trẻ nên sử dụng các tông màu mạnh cho một mùa hè rực rỡ với đỏ, cam, hồng, xanh ngọc. Mỹ Linh rất ưng ý khi các chi tiết bèo nhún và kỹ thuật 3D giúp người mặc khác biệt, cá tính hơn. Hoa hậu cho biết, cô luôn ý thức giữ gìn hình ảnh, sự chỉn chu từ quần áo đến đầu tóc, trang điểm sao cho phù hợp với từng không gian, hoàn cảnh. Trong những kỳ nghỉ, vì có thời gian chăm chút nhất cho bản thân nên Mỹ Linh càng dụng tâm hơn trong việc lựa chọn trang phục để "tốt khoe, xấu che". "May mắn là thân hình Linh cũng không quá kém chọn trang phục nên việc lựa chọn khá dễ dàng" - người đẹp gốc Hà Nội chia sẻ. Trước và sau khi trở thành người nổi tiếng, Mỹ Linh vẫn rất giản dị. Cô thích mặc trang phục của các nhà thiết kế và các thương hiệu trong nước. "Mỹ Linh thấy rằng các nhà thiết kế Việt Nam rất tài năng, các sản phẩm thời trang của Việt Nam cũng đẹp, sang trọng, tính thẩm mỹ cao, chất lượng chẳng kém gì những thương hiệu nổi danh quốc tế. Do đó, lựa chọn đầu tiên của Linh luôn luôn là các thiết kế trong nước" - người đẹp lý giải. Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, cô đang là sinh viên Đại học Ngoại thương (Hà Nội), chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại. Mỹ Linh cao 1m71, nặng 52 kg với số đo 3 vòng: 87 – 61 – 94 (cm). Với chỉ số hình thể chuẩn và gương mặt rạng rỡ, tươi tắn, cô sinh viên ĐH Ngoại thương đã thực sự thuyết phục hội đồng giám khảo để lên ngôi cao nhất của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2016. Từ khi đăng quang, Mỹ Linh tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và hướng tới cộng đồng, nhằm hoàn thiện hơn vai trò hoa hậu và “vương miện” của cô thêm tỏa sáng.

