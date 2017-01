Hoa hậu Mỹ Linh quyến rũ với hình ảnh "quý cô" sang trọng

Những đường gấp nếp góp phần làm tăng độ xòe bồng bềnh cho thiết kế. Chất liệu voan lưới mềm mại, mỏng được bố trí theo cấu trúc phân tầng tạo nên bộ váy mang phong cách cổ điển, thanh lịch. Chiếc nơ cài tóc nhỏ xinh hay hoa to bản ở phần cổ giúp bộ cánh thêm phần bắt mắt. Ở bộ sưu tập này do chỉ sử dụng sắc đen làm chủ đạo nên Đỗ Mạnh Cường tập trung khai thác tối đa những chất liệu mới, lạ nhằm tăng sự đa dạng. Và dĩ nhiên, đường cắt, cách tạo phom vẫn là những thế mạnh được Đỗ Mạnh Cường quan tâm, chăm chút kĩ lưỡng. Chỉ cần một chút biến tấu ở phom váy dài kết hợp áo choàng bên ngoài, chất liệu ren mỏng manh trở nên mới lạ hơn. Với BST "The Little Black Dress", Đỗ Mạnh Cường còn lăng xê mốt đội nón cùng với váy áo rất độc đáo. Công thức này cũng từng được các quý cô châu Âu trong những ngày xưa cũ ưa chuộng trong tiệc tùng hay thậm chí đi uống trà chiều. Sắc đen trầm mặc đã dung hòa độ mỏng của ren tạo nên thiết kế thanh tao, nhã nhặn. Kiểu trang điểm sắc sảo càng giúp Hoa hậu Việt Nam 2016 thêm cuốn hút Để thực hiện loạt ảnh này, Đỗ Mỹ Linh phải mang giày cao đến tận 30cm.

