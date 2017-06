Khánh Linh trở thành “nàng thơ” của NTK Chung Thanh Phong

Trong tập 3 The Face, thí sinh Khánh Linh bị loại. Tuy ra về khá sớm, Khánh Linh đã kịp ghi dấu ấn mạnh mẽ đến công chúng và các nhà thiết kế nổi tiếng. Mới đây, cô được NTK Chung Thanh Phong lựa chọn là gương mặt cho bộ hình Lookbook cho BST mới nhất của anh. BST với chất liệu ren, kết hợp với bèo nhún cùng chấm bi mang đến sự mới lạ, nhẹ nhàng và đầy "chất thơ". Hơn thế nữa, từng trang phục đều mang đến sự mong manh và thanh thoát cho người mặc. Với vẻ đẹp đằm thắm, cùng những đường nét cuốn hút, Chung Thanh Phong đánh giá Khánh Linh là người phù hợp với BST này hơn ai hết. Bên cạnh đó, ren dệt kim sa và đính kết pha lê cũng là 1 trong những chất liệu được ưa chuộng, tạo xu hướng trong năm nay tại thị trường thời trang trong nước và quốc tế. BST "Pre Fall 2017" được ra mắt vào đầu tháng 7 sắp tới. Chia sẻ về lý do chọn Khánh Linh làm đại diện cho BST mới này, nhà thiết kế Chung Thanh Phong cho rằng Khánh Linh có vẻ đẹp tinh tế, sang trọng và khuôn mặt mong manh cuốn hút. Anh đánh giá Khánh Linh với những nỗ lực của mình, cô sẽ trở thành gương mặt thương hiệu sáng giá và được các nhãn hàng săn đón. Khánh Linh được các nhà mốt danh tiếng và giới trẻ Hà ưu ái đặt cho danh hiệu “Nữ hoàng lookbook Hà Nội”. HLV Minh Tú tại The Face chia sẻ về học trò:“Linh thực sự có năng lực, niềm đam mê và cả sự chín chắn, lương tâm làm nghề. Em là một cá thể hoàn toàn khác biệt, không hề trộn lẫn bởi bất kỳ ai và tuyên ngôn của Linh trong thời trang rất rõ ràng qua phong cách và tư duy"./.

Trong tập 3 The Face, thí sinh Khánh Linh bị loại. Tuy ra về khá sớm, Khánh Linh đã kịp ghi dấu ấn mạnh mẽ đến công chúng và các nhà thiết kế nổi tiếng. Mới đây, cô được NTK Chung Thanh Phong lựa chọn là gương mặt cho bộ hình Lookbook cho BST mới nhất của anh. BST với chất liệu ren, kết hợp với bèo nhún cùng chấm bi mang đến sự mới lạ, nhẹ nhàng và đầy "chất thơ". Hơn thế nữa, từng trang phục đều mang đến sự mong manh và thanh thoát cho người mặc. Với vẻ đẹp đằm thắm, cùng những đường nét cuốn hút, Chung Thanh Phong đánh giá Khánh Linh là người phù hợp với BST này hơn ai hết. Bên cạnh đó, ren dệt kim sa và đính kết pha lê cũng là 1 trong những chất liệu được ưa chuộng, tạo xu hướng trong năm nay tại thị trường thời trang trong nước và quốc tế. BST "Pre Fall 2017" được ra mắt vào đầu tháng 7 sắp tới. Chia sẻ về lý do chọn Khánh Linh làm đại diện cho BST mới này, nhà thiết kế Chung Thanh Phong cho rằng Khánh Linh có vẻ đẹp tinh tế, sang trọng và khuôn mặt mong manh cuốn hút. Anh đánh giá Khánh Linh với những nỗ lực của mình, cô sẽ trở thành gương mặt thương hiệu sáng giá và được các nhãn hàng săn đón. Khánh Linh được các nhà mốt danh tiếng và giới trẻ Hà ưu ái đặt cho danh hiệu “Nữ hoàng lookbook Hà Nội”. HLV Minh Tú tại The Face chia sẻ về học trò:“Linh thực sự có năng lực, niềm đam mê và cả sự chín chắn, lương tâm làm nghề. Em là một cá thể hoàn toàn khác biệt, không hề trộn lẫn bởi bất kỳ ai và tuyên ngôn của Linh trong thời trang rất rõ ràng qua phong cách và tư duy"./.