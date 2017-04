Khởi động Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2017

Chiều 4/4 tại GEM Center (TP.HCM) đã diễn ra họp báo Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam lần thứ 4. Sau 4 lần tổ chức, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam (viết tắt: VIFW) đã trở thành sự kiện có uy tín, dần dần thu hút được giới làm thời trang chuyên nghiệp. Các nhà thiết kế và thương hiệu cũng đã có màn “chào sân” trước các khách mời bằng một số thiết kế độc đáo, tinh tế và đầy màu sắc với sự trình diễn của các người mẫu hàng đầu. Với hơn 20 show diễn được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, Vietnam International Fashion Week Spring Summer sẽ giới thiệu những bộ sưu tập độc đáo nhất, ấn tượng nhất, hứa hẹn cũng sẽ tạo ra một xu hướng mới cho thị trường thời trang Việt trong mùa Xuân-Hạ năm 2017. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2017 chào đón sự tham gia của các NTK nổi tiếng thế giới như Xuan Haute Couture (Pháp), Betty Trần (Australia), João Rolo (Bồ Đào Nha), THIRD (Hàn Quốc), Israeli Fashion by Shenkar Design School (Israel), Boys of Bangkok (Thái Lan), Lie by Lee Chung Chung (Hàn Quốc), Tata Christiane (Đức)… Các nhà thiết kế và các thương hiệu thời trang trong nước gồm Nguyễn Công Trí, Chung Thanh Phong, Thủy Design House, Canifa by Lê Hà, Devon Nguyễn, Xita, 21six by Sandy Doan, Hà Linh Thư, Claret Giang Lê, Đỗ Long, Hoàng Minh Hà, Lê Thanh Hòa… Và thương hiệu chăm sóc tóc L’Oréal Professionnel từ Pháp, với nhà thiết kế Ivan Tran. Mùa này VIFW cũng dành một không gian bên ngoài cho thời trang kiểu đường phố, nơi các bạn trẻ có thể biến mình thành các tín đồ thời trang Xuân Hè, chưng diện và chụp hình. Với phong cách street style, các bạn trẻ hoàn toàn có thể thoải mái diện những bộ trang phục với nhiều phong cách khác nhau, và thể hiện cái tôi cá nhân thông qua cách mix & match phụ kiện. Người được bình chọn có phong cách street style đẹp nhất trong ngày cũng sẽ trở thành chủ nhân để sở hữu tấm vé xem show diễn hôm đó. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam – Vietnam International Fashion Week chắc chắn sẽ là khoảng thời gian mà các tín đồ thời trang trông đợi và không thể quên khi được hòa mình vào không khí lễ hội văn hóa thời trang đẳng cấp. Tuần lễ thời trang Quốc tế đầu tiên trong năm 2017 sẽ được diễn ra từ ngày 25- 28/4 tại Trung tâm hội nghị sự kiện GEM CENTER – 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP. HCM.

