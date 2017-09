Kim Dung đăng quang VNTM 2017: Được lòng chuyên gia, mất lòng khán giả

Đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2017 mùa giải All Stars vừa kết thúc. Lê Thị Kim Dung, cô gái đến từ mùa thứ 5 của Vietnam's Next Top Model đã trở lại, vượt qua 12 đối thủ đáng gờm khác để đăng quang ngôi vị quán quân của mùa giải All Stars danh giá.

Trải qua hai phần thi của đêm chung kết, các thí sinh đã thể hiện được những kỹ năng và thần thái gần như đã đạt đến độ chuyên nghiệp. Ba cô gái phải trải qua hai phần thi là catwalk và photoshoot để tìm ra người chiến thắng trong đêm thi này.

Phần thi đầu tiên, các thí sinh mặc trang phục của nhà thiết kế Lý Giám Tiền, là những bộ bodysuits lấp lánh được đính hạt nhựa trong suốt, cùng với ánh đèn sân khấu càng khiến Chà Mi - Kim Dung - Thùy Dương trở nên nổi bật và sáng rực, hệt như chủ đề của chương trình - nói về những vì sao tỏa sáng. Cùng với đó là những bước catwalk dứt khoát, mạnh mẽ, uyển chuyển mà theo như lời Nam Trung nhận xét: “Thùy Dương có những bước catwalk mềm mại, Kim Dung cá tính, còn Chà Mi thì đầy bí ẩn”.

Chà Mi - Kim Dung - Thùy Dương trong phần thi catwalk

Thử thách tiếp theo là tạo dáng chụp hình. Với chủ đề “I’m a stars”, các cô gái phải taọ được những dáng nổi bật thể hiện mình là một ngôi sao. Ở phần thi này các thí sinh phải vừa thể hiện cá nhân và vừa thể hiện nhóm. Ba cô gái mặc trang phục của nhà thiết kế Lê Châu Kha, vẫn là những bộ bodysuits tôn lên những đường cong của cơ thể, cả ba thí sinh phải diễn xuất một cách tự tin, thần thái chuyên nghiệp, cảnh xô đẩy nhau cũng phải thể hiện một cách chân thật, tất cả sẽ được ghi lại bằng ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hà.

Ba cô gái nóng bỏng hơn bao giờ hết trong phần thi photoshoot

Đúng với chủ đề “I’m a stars”, các cô gái đã thể hiện rõ rệt qua từng ánh mắt, nét mặt và cử chỉ sự cương quyết, sẵn sàng xô đẩy người khác để mình trở thành người nổi bật nhất. Phần thi này nhận được nhiều lời khen ngợi từ ban giám khảo, Trương Ngọc Ánh và Nam Trung cho rằng top 3 đã có phần thể hiện vô cùng tuyệt vời.

Cuối cùng, trong phần công bố kết quả, các thí sinh xuất hiện lộng lẫy trong bộ trang phục dạ hội của nhà thiết kế Hoàng Minh Hà. Và chiến thắng gọi tên Kim Dung, cô gái không nổi bật nhất nhưng đã có những bước chuyển mình vượt bậc qua từng tập để đăng quang ngôi vị quán quân.

Các thí sinh hồi hộp chờ kết quả

Kim Dung được xướng tên và trở thành quán quân VNTM 2017

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Trước đêm chung kết diễn ra hầu hết quán quân 7 mùa và các thí sinh trong mùa All Stars khi được hỏi đều nhận định Kim Dung sẽ trở thành quán quân. Thậm chí ngay cả siêu mẫu Hà Anh, người từng làm Host mùa đầu tiên của chương trình cũng nhận định Kim Dung sẽ là quán quân mùa All Stars năm nay.

Ngay cả Cao Thiên Trang, chị em "con chấy cắn đôi" của Thùy Dương cũng đặt cược cho Kim Dung

Tuy nhiên, khán giả lại tỏ ra không hài lòng vì kết quả năm nay. Đa số khán giả cho rằng Kim Dung qúa mờ nhạt và Thùy Dương mới là người xứng đáng.

Trên fanpage chính thức của chương trình, nhiều khán giả tỏ vẻ không hài lòng với kết quả

Nhiều khán giả cho rằng chương trình đã quá ưu ái Kim Dung, ngay cả trong poster chính thức của chương trình Kim Dung cũng được mặc váy vàng khác biệt đứng giữa, còn Chà Mi và Thùy Dương mặc váy cùng tông màu đứng hai bên càng khiến Kim Dung thêm nổi bật.

Khán giả cho rằng Kim Dung được ưu ái hơn hai thí sinh còn lại

Tuy nhiên, một vài ý kiến khác thì cho rằng kết quả chương trình là hoàn toàn phù hợp

Thực sự suốt mùa giải Kim Dung không nổi bật như nhiều thí sinh khác, thậm chí không ít lần lọt top nguy hiểm. Tuy nhiên, xét một cách công bằng thì Kim Dung trở thành quán quân là hoàn toàn xứng đáng với những gì cô gái đến từ Nam Định bỏ ra. Ngoài việc được đánh giá cao nhờ vóc dáng chuẩn, gương mặt high-fashion thì chiến thắng này còn thể hiện sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của Kim Dung để xây dựng hình ảnh thông qua chính tài năng thực sự của bản thân mình./.

