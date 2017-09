Kim Dung được đặt cược nhiều nhất cho ngôi vị Quán quân VNTM All Stars

Phương Oanh cho rằng Kim Dung đang hội tụ tất cả những yếu tố về năng lực, kỹ năng cần có của một người mẫu ngôi sao, vì thế khả năng chiến thắng trong đêm chung kết của Kim Dung là rất cao. Thùy Trâm phân vân giữa 2 sự lựa chọn Thùy Dương và Kim Dung nhưng chốt hạ cô nàng có biệt danh “teo” Thùy Dương sẽ đứng lên bục cao nhất trong đêm chung kết. Nguyễn Hợp bỏ qua Chà Mi để lựa chọn Kim Dung. Không vì mối thâm tình “team ảo” với Chà Mi, Nguyễn Hợp cho rằng Kim Dung là một ẩn số còn khá nhiều điều để khai thác sau khi đăng quang. Bất ngờ nhất là Cao Thiên Trang - người chị em thân thiết với Thùy Dương nhưng lại lựa chọn Kim Dung chiến thắng. Vẫn tin vào kỹ năng và tố chất ngôi sao của Thùy Dương, nhưng vì một lý do giấu tên Cao Thiên Trang cho rằng Kim Dung sẽ là người nắm giữ phần thắng trong đêm chung kết. Kikki Lê lựa chọn Thùy Dương. Lý giải cho điều này, Kikki Lê cho rằng không những cô mà tất cả các khán giả cũng tin rằng Thùy Dương là thí sinh xứng đáng nhất để đăng quang trong mùa giải All Stars. Cao Ngân chia sẻ: "Nói về Top 3 thì Ngân thấy đã vào đến đêm chung kết thì ai cũng có khả năng và xứng đáng để làm quán quân hết tuỳ vào đêm chung kết để xem ai thật sự toả sáng.”. Khi yêu cầu cô chọn ra một cái tên có tiềm năng đăng quang, cô đã lựa chọn Chà Mi. Hồng Anh mặc dù đánh giá cao Chà Mi nhưng lại giành phiếu của mình cho Kim Dung. Khi được cho là thiếu khách quan vì tình cảm chị thân thiết với Kim Dung trước đó mà đưa ra quyết định, Hồng Anh phủ nhận và cho rằng đánh giá của mình hoàn toàn dựa vào việc đã từng đồng hành và chứng kiến Kim Dung xuất sắc vượt lên chính mình trong từng thử thách trước đó. Bên cạnh đó 8 quán quân suốt 7 mùa cũng đưa ra những dự đoán về ngôi vị quán quân năm nay. Quán quân mùa đầu tiên VNTM 2010 - Trang Khiếu cho rằng ai vào chung kết cũng xứng đáng ở vị trí cao nhất. Quán quân VNTM 2011 - Hoàng Thuỳ cũng không đưa ra một cái tên nào, Hoàng Thùy chia sẻ rằng năm nay mình khá bận nên không theo dõi được thường xuyên, không dám đưa ra nhận định, sợ thiếu cơ sở đánh giá. Quán quân 2012 - Mai Giang: Thuỳ Dương xứng đáng ngôi vị cao nhất. Với 3 lần có bức ảnh đẹp nhất tuần, 4 lần về thứ 3 và chưa từng lọt top nguy hiểm thì không ai xứng đáng hơn Thuỳ Dương. Quán quân 2013 - Mâu Thuỷ: Tôi đặt niềm tin vào Chà Mi. Thuỷ thấy sau 3 năm Chà Mi đã thực sự thay đổi, trưởng thành, chín chắn và ngày càng nữ tính hơn. Mi là một lựa chọn hợp lí cho các campaign quảng cáo commercial hướng tới. Không thể phủ nhận về sức hút cũng như nỗ lực của Mi trong All Stars năm nay. Quán quân VNTM 2014 - Nguyễn Oanh: Kim Dung xứng đáng ngôi vị Quán quân nhất. Chị Dung đã khác trước rất nhiều, toàn diện và hoàn thiện hơn. Kim Dung cũng hội tụ đầy đủ yếu tố để một người mẫu thành công trên mọi mặt trận cũng như xứng đáng ở ngôi vị Quán quân. Quán quân VNTM 2014 - Quang Hùng: Kim Dung sẽ làm nên chuyện Ngoài chuyện sắc vóc, kĩ năng thì còn một yếu tố nữa để Hùng chọn Kim Dung vì Dung là một gái nhẹ nhàng, hiền lành, không tranh giành, thị phi bao giờ. Năm nay quay lại, Dung vẫn giữ được đức tính đó cộng thêm sự phát triển vượt bậc về kĩ năng. Quán quân VNTM 2015 - Hương Ly: Kim Dung là lựa chọn của tôi. Kim Dung có thần thái, có sắc vóc, có sự nhẹ nhàng, nữ tính, mềm mại nhưng cũng rất cương quyết nên tôi “đặt cược” cho chị Dung ở vị trí quán quân. Quán quân VNTM 2016 - Ngọc Châu: Kim Dung sẽ là Quán quân. Kim Dung đẹp, chiều cao tốt, tiến bộ vượt bậc, sự cố gắng có thể thấy được qua từng tập. Kim Dung làm Quán quân sẽ còn nhiều điều để khai thác bởi Dung vẫn là gương mặt mới nhất, ít được khai thác nhất trong top 3./.

