Kim Dung là ai? Kim Dung đã đăng quang VNTM All Stars như thế nào?

Kim Dung sinh năm 1993 tại Nam Định; cô tốt nghiệp cử nhân Đại học Lao động Xã hội, Hà Nội. Với chiều cao 1m79, số đo ba vòng 79-62-91, Kim Dung là thí sinh có hình thể tốt nhất trong top 3. Ngoài ra cô còn được đánh giá cao nhờ sở hữu gương mặt high-fashion. Ở Vietnam's Next Top Model 2014 Kim Dung chỉ dừng chân ở top 12, thậm chí từng suýt loại ở vòng sơ tuyển vì chỉ số hình thể không vừa lòng giám khảo. Sau chương trình, Kim Dung cũng đã hoạt động trên con đường người mẫu chuyên nghiệp, cô là một trong những gương mặt được nhiều nhãn hàng “chọn mặt gửi vàng” trong những bộ hình lookbook và là một gương mặt rất quen thuộc với những sự kiện thời trang lớn như Vietnam International Fashion Week. Nhưng cũng có thế nói rằng việc hoạt động tại Hà Nội của Kim Dung đã không thực sự giúp cô gây nhiều tiếng vang trong ngày người mẫu. Trở lại mùa giải All Stars lần này, ở những tập đầu Kim Dung vẫn còn khá mờ nhạt và không có nhiều bứt phá. Thế nhưng trải qua từng tập phát sóng, Kim Dung đã dần chứng mình bản thân nhiều hơn và đã có màn bứt phá ngoạn mục khi hai lần liên tiếp được gọi tên là chủ nhân sở hữu tấm hình đẹp nhất, ba lần về đích với vị thứ 3, liên tục nằm trong nhóm an toàn và chỉ lọt top nguy hiểm hai lần. Bức ảnh đẹp nhất của Kim Dung ở tập 7. Ngoài ra, Kim Dung cũng giành được nhiều tình cảm của khán giả bởi sự dung hòa, trung lập và không thị phi. Vào Top 3, Kim Dung cũng chính là cái tên nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Quán quân Vietnam's Next Top Model các mùa như Quang Hùng, Nguyên Oanh, Ngọc Châu và Hương Ly đều đã “đặt cược” cho Kim Dung sẽ đăng quang ngôi vị Quán quân của mùa giải All Stars. Với việc quay trở lại mùa giả All Stars lần này, Kim Dung đã từng chia sẻ: “Mùa All Star này tôi sẽ bứt phá, chiến đấu để chiến thắng chính mình, phá bỏ một con người ngại ngùng và khiến khán giả ghi nhớ Kim Dung là ai". Quả thật sự quyết tâm lần này của Kim Dung đã tạo nên một kỳ tích cho chính bản thân mình. Sự có mặt của Kim Dung trong top 3 mùa giải năm nay là một kết quả rất bất ngờ nhưng lại vô cùng xứng đáng. Sở hữu gương mặt góc cạnh xinh đẹp, từng được ví như bản sao Hoa hậu Hoàn Vũ Pia. Với chiều cao vượt trội (1m79) và phần thể hiện xuất sắc trong đêm chung kết kết đã giúp Kim Dung trở thành tân Quán quân của Vietnam's Next Top Model All Stars 2017. Trong đêm chung kết của chương trình ở phần thi Catwalk và Photoshoot tương tác với vũ đoàn, Kim Dung đã nhận được nhiều lời khen từ phía ban giám khảo. Từ thứ hạng 12 ở mùa 5, Kim Dung thực sự đã có một bước chuyển mình ngoạn mục khi vươn lên vị trí Quán quân ở mùa All Stars cùng với những thành tích nổi bật và cá tính riêng của mình Vậy là một chặng đường dài của chương trình Người mẫu Việt Nam đã chính thức khép lại với sự đăng quang của Kim Dung. Với danh hiệu quán quân, Kim Dung nhận được nhiều phần thưởng có giá trị, trong đó phải kể đến hợp đồng làm việc độc quyền ba năm tại YG KPLUS - công ty quản lý và đào tạo người mẫu hàng đầu Hàn Quốc thuộc tập đoàn giải trí YG Entertainment./.

Kim Dung sinh năm 1993 tại Nam Định; cô tốt nghiệp cử nhân Đại học Lao động Xã hội, Hà Nội. Với chiều cao 1m79, số đo ba vòng 79-62-91, Kim Dung là thí sinh có hình thể tốt nhất trong top 3. Ngoài ra cô còn được đánh giá cao nhờ sở hữu gương mặt high-fashion. Ở Vietnam's Next Top Model 2014 Kim Dung chỉ dừng chân ở top 12, thậm chí từng suýt loại ở vòng sơ tuyển vì chỉ số hình thể không vừa lòng giám khảo. Sau chương trình, Kim Dung cũng đã hoạt động trên con đường người mẫu chuyên nghiệp, cô là một trong những gương mặt được nhiều nhãn hàng “chọn mặt gửi vàng” trong những bộ hình lookbook và là một gương mặt rất quen thuộc với những sự kiện thời trang lớn như Vietnam International Fashion Week. Nhưng cũng có thế nói rằng việc hoạt động tại Hà Nội của Kim Dung đã không thực sự giúp cô gây nhiều tiếng vang trong ngày người mẫu. Trở lại mùa giải All Stars lần này, ở những tập đầu Kim Dung vẫn còn khá mờ nhạt và không có nhiều bứt phá. Thế nhưng trải qua từng tập phát sóng, Kim Dung đã dần chứng mình bản thân nhiều hơn và đã có màn bứt phá ngoạn mục khi hai lần liên tiếp được gọi tên là chủ nhân sở hữu tấm hình đẹp nhất, ba lần về đích với vị thứ 3, liên tục nằm trong nhóm an toàn và chỉ lọt top nguy hiểm hai lần. Bức ảnh đẹp nhất của Kim Dung ở tập 7. Ngoài ra, Kim Dung cũng giành được nhiều tình cảm của khán giả bởi sự dung hòa, trung lập và không thị phi. Vào Top 3, Kim Dung cũng chính là cái tên nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Quán quân Vietnam's Next Top Model các mùa như Quang Hùng, Nguyên Oanh, Ngọc Châu và Hương Ly đều đã “đặt cược” cho Kim Dung sẽ đăng quang ngôi vị Quán quân của mùa giải All Stars. Với việc quay trở lại mùa giả All Stars lần này, Kim Dung đã từng chia sẻ: “Mùa All Star này tôi sẽ bứt phá, chiến đấu để chiến thắng chính mình, phá bỏ một con người ngại ngùng và khiến khán giả ghi nhớ Kim Dung là ai". Quả thật sự quyết tâm lần này của Kim Dung đã tạo nên một kỳ tích cho chính bản thân mình. Sự có mặt của Kim Dung trong top 3 mùa giải năm nay là một kết quả rất bất ngờ nhưng lại vô cùng xứng đáng. Sở hữu gương mặt góc cạnh xinh đẹp, từng được ví như bản sao Hoa hậu Hoàn Vũ Pia. Với chiều cao vượt trội (1m79) và phần thể hiện xuất sắc trong đêm chung kết kết đã giúp Kim Dung trở thành tân Quán quân của Vietnam's Next Top Model All Stars 2017.

Trong đêm chung kết của chương trình ở phần thi Catwalk và Photoshoot tương tác với vũ đoàn, Kim Dung đã nhận được nhiều lời khen từ phía ban giám khảo. Từ thứ hạng 12 ở mùa 5, Kim Dung thực sự đã có một bước chuyển mình ngoạn mục khi vươn lên vị trí Quán quân ở mùa All Stars cùng với những thành tích nổi bật và cá tính riêng của mình Vậy là một chặng đường dài của chương trình Người mẫu Việt Nam đã chính thức khép lại với sự đăng quang của Kim Dung. Với danh hiệu quán quân, Kim Dung nhận được nhiều phần thưởng có giá trị, trong đó phải kể đến hợp đồng làm việc độc quyền ba năm tại YG KPLUS - công ty quản lý và đào tạo người mẫu hàng đầu Hàn Quốc thuộc tập đoàn giải trí YG Entertainment./.