Minh Tú ngất xỉu ở Asia’s Next Top Model, tiết lộ mình bị hở van tim

Sau khi vai trò huấn luyện viên tại The Face 2017 được công bố, Minh Tú hiện trở thành tâm điểm của làng mốt Việt. Hiện Minh Tú vẫn đang tranh tài tại Next Top Châu Á. Tập 3 của cuộc thi Asia’s Next Top Model 2017 khởi đầu với phần make-over – thay đổi diện mạo của tất cả 12 thí sinh. Các cô gái đều bày tỏ sự hồi hộp và lo lắng với quyết định của các chuyên gia tạo mẫu, Minh Tú cũng không ngoại lệ.