Ngắm bộ ảnh thời trang đẹp như mơ của Quán quân Top Model Hương Ly

Mang trên mình những thiết kế mới nhất của bộ sưu tập “Children’s books” đến từ nhà thiết kế Trần Hùng - Á quân Project Runway Vietnam 2015, Quán quân Vietnam’s Next Top Model mùa 6 Hương Ly đã tạo nên một bức tranh hài hòa cảm xúc giữa thời trang và thiên nhiên. Đặc biệt, đây là một bộ sưu tập thời trang do Hương Ly và ekip đã “đầu tư” chụp hình tại 6 tỉnh, thành như Hà Nội, Thái Bình, Yên Bái, Phú Quốc (Kiên Giang),... Qua gần 10 điểm khác nhau suốt dọc đất nước, trải qua mọi địa hình khó khăn, có thể nói đây là một bộ ảnh thời trang được đầu tư bối cảnh công phu và mạo hiểm nhất. Bộ ảnh đã cho thấy một hình ảnh Quán quân Vietnam’s Next Top Model mùa 6 Hương Ly hoàn toàn mới. Hương Ly tiết lộ, để cho ra bộ hình đúng với tinh thần của “Children’s books”, cô và ekip đã quyết tâm thực hiện từng shoot hình tại từng điểm du lịch hoang sơ, tìm sự tương đồng giữa thiên nhiên và bộ sưu tập. Đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, thậm chí đáng sợ đối với Hương Ly, đặc biệt khi chụp hình tại những điểm hoang sơ ở đảo Phú Quốc. Đáng nhớ nhất có lẽ là khi mặc trên mình chiếc chân váy được khắc họa tiết 3D và vẽ tay trên da thuộc thảo mộc nhập từ Italy, Hương Ly phải đứng giữa dòng suối nước chảy siết qua chân. “Children’s books” là sự gắn kết của những câu chuyện cổ tích mang âm hưởng châu Âu và nghệ thuật hội họa trên nền xử lý chất liệu như thêu, đính kết và khắc trên da. Các thiết kế được làm từ chất liệu vải mỏng tanh, xuyên thấu, giúp khoe trọn đường nét cuốn hút của người mặc. Toàn bộ thiết kế gây mê hoặc bởi dấu ấn của thiên nhiên từ hoa lá, chim muông được tái hiện từ bàn tay điêu luyện của những nghệ nhân. Bộ sưu tập được thực hiện thủ công bằng tay 100% từ các nghệ nhân ở các làng nghề cổ truyền hàng đầu Việt Nam, như làng thêu Quất Động - Hà Nội, làng nghề Thêu Minh Lãng - Thái Bình… Qua những hình ảnh Hương Ly giữa rừng sâu hun hút ở Ba Vì, leo lên những cành cây cổ thụ giữa đồi chè Yên Bái hay thả mình trên cánh đồng hoa miền Bắc… người xem có thể cảm nhận được thiên nhiên, thời trang và con người đang hòa hợp làm một.

