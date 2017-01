Ngọc Duyên quyến rũ trong bộ váy khoe vai trần

Dù bận rộn với công việc MC nhưng Nữ hoàng Sắc đẹp Toàn cầu 2016 Ngọc Duyên vẫn cố gắng đến dự bữa tiệc do một người bạn tổ chức tại TP HCM. Xuất hiện tại buổi tiệc, Ngọc Duyên nhanh chóng gây sự chú ý bởi phong cách gợi cảm, cuốn hút. Tận dụng lợi thế về hình thể nên Ngọc Duyên không ngại diện bộ váy cúp ngực để lộ bờ vai trần quyến rũ. Không những vậy, với các đường cắt xẻ táo bạo, chiếc đầm còn giúp Ngọc Duyên "khoe khéo" đôi chân dài thon gọn. Ngọc Duyên cho biết, cô vừa hoàn thành những số ghi hình cuối năm để kịp phát sóng chương trình Tết năm nay, với vai trò là MC chính thức của chương trình. Buổi tiệc cũng có sự góp mặt của Minh Thư - Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 Minh Thư chọn cho mình chiếc đầm đỏ nổi bật để xuất hiện. Hai người đẹp tự tin "khoe sắc" trước ống kính. Trong khi đó, Hoa hậu Đông Nam Á - Diệu Linh lại chọn bộ trang phục do mình tự thiết kế để tham dự. Hoa hậu Diệu Linh cho biết, cô cảm thấy rất tự tin với những mẫu đồ gợi cảm do mình thiết kế nên thường xuyên lựa chọn khi tham gia các sự kiện.

