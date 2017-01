Ngọc Quyên tự tin khoe dáng thon, vai trần giữa đất Mỹ

Trong lựa chọn đầu tiên, Ngọc Quyên chọn chiếc váy đỏ xòe bồng bềnh nổi bật giữa đường phố nhờ họa tiết tông đỏ nổi bật. Chất liệu xuyên thấu điểm xuyến trước ngực giúp nữ người mẫu khoe trọn lợi thế về vòng một gợi cảm. Nhờ phần vải lưới tông tối, bộ trang phục vẫn giữ được nét yêu kiều, quyến rũ vừa phải. Trên nền bộ trang phục, cô kết hợp cùng chiếc túi xách lông cầm tay đầy sang trọng kèm theo hoa tai học trai nhiều tầng. Bộ thứ hai – Váy nơ 3D. Điểm nổi bật trong bộ cánh này chính là họa tiết in thêu tươi mới, bắt mắt, kết hợp giữa các tông màu thịnh hành như cam đất, vàng đồng và xanh cô-ban. Kết hợp cùng áo khoác tông xanh tạo độ phồng cho vừa tăng tính thời thượng cho chiếc váy. Bộ thứ ba – Váy xanh lá mạ. Bộ cánh gam màu xanh lá xu hướng của năm 2017 được người đẹp Ngọc Quyên diện giữa trời Tây. Những hoạt tiết in trên phần thân áo mang hơi hướng vintage, giúp cô nổi bật với vẻ thanh lịch và duyên dáng. Thiết kế trễ dây áo giúp người đẹp khoe trọn bờ vai mềm hững hờ. Cách xử lý phần chân váy xếp ly càng tăng vẻ bồng xòe và nhẹ nhàng cho vẻ ngoài của Ngọc Quyên. Bộ thứ tư – Váy cúp ngực. Ngọc Quyên luôn biết khai thác tối đa vóc dáng quyến rũ của mình trong cách thiết kế cúp ngực, tôn dáng. Chiếc váy cúp ngực tông vàng chủ đạo giúp Ngọc Quyên đẹp mỹ miều, rạng rỡ cả góc phố. Phần thân áo xếp ly tuy giản dị, nhẹ nhàng nhưng vẫn phô diễn được bờ vai nõn nà của người đẹp. Bộ thứ năm – Váy họa tiết sao. Ngọc Quyên tiếp tục cuộc chơi streetstyle bằng một thiết kế váy xòe in họa tiết. Lần này, cô kết hợp cùng áo khoác blazer cùng tông xanh lá để vẻ ngoài tránh bị nhàm chán. Lựa chọn phối cùng giày cao gót tối giản khiến tổng thể bộ trang phục mang nét trẻ trung cho siêu mẫu. Bộ thứ sáu - Váy họa tiết tứ giác. Không chỉ dừng lại ở những kiểu mỹ đơn giản, kiểu váy họa tiết tứ giác trải dài theo phần thân áo kèm phần ghép nối mạnh mẽ này càng khiến Ngọc Quyên thêm phần đẳng cấp. Sự bắt mắt của bộ trang phục còn phải kể đến kiểu áo khoác gam màu đen khá ăn ý, ton sur ton với tông đỏ của chiếc váy. Bộ thứ bảy – Váy hoa. Chi tiết in hoa hiện đại cùng màu sắc rực rỡ của chiếc váy tạo nên một tổng thể sinh động, gây ấn tượng mạnh cho người đối diện. Bộ váy hoàn toàn phù hợp để phái nữ khoe dáng dạo phố trong những ngày nghỉ lễ sắp tới. Cô kết hợp cùng áo khoác dáng dài tông vàng đất nhằm trung hòa gam màu nóng của bộ váy. Bộ thứ tám – Váy họa tiết cổ điển. Ngọc Quyên khá yêu thích chất liệu vải in đè họa tiết. Ở bộ trang phục này, cô chọn thiết kế không tay nhã nhặn, thanh lịch. Dù được phối bởi nhiều họa tiết, bộ váy vẫn toát lên sắc vàng đồng chủ đạo thời thượng. Sự kết hợp cùng áo khoác blazer không tay tông trắng tưởng chừng như đơn giản nhưng càng tăng thêm tính thẩm mỹ cho bộ trang phục và tôn lên vóc dáng thanh mảnh của siêu mẫu.

