Người đẹp Trần Bảo Ngọc, Hoàng Xuân trẻ trung với áo dài “Hà Nội 12 mùa hoa“

Nhân Ngày Giỗ tổ Ngành may 12/12, thương hiệu áo dài Ngân An kết hợp với nhà thiết kế Tiến Lợi cùng thực hiện chương trình thời trang nghệ thuật với tên gọi "Để có một ngày" diễn ra vào chiều tối 7/1 tại Hà Nội. Chương trình giới thiệu bộ sưu tập "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhà thiết kế Anh Thư và bộ sưu tập dạ hội mới của nhà thiết kế Tiến Lợi. Chương trình quy tụ những người mẫu như Hoa hậu Trần Bảo Ngọc, Thu Thuỷ, người đẹp Hoàng Xuân, Quỳnh Nga, Á hậu Tô Hương Lan, Vân Anh, Ngô Thuý Hà... Bên cạnh đó là các siêu mẫu Trần Thanh Hà, cựu người mẫu Thuý Hằng - Thuý Hạnh... "Để có một ngày" còn ý nghĩa hơn khi một trong những mẫu áo dài mới và đẹp nhất của nhà thiết kế Anh Thư sẽ được đấu giá quyên tiền ủng hộ cho Quỹ Thiện Nhân. Cùng đồng hành với thương hiệu áo dài Ngân An và nhà thiết kế Anh Thư trong chương trình lần này, nhà thiết kế Tiến Lợi chia sẻ anh muốn cảm ơn những tình cảm mà khán giả yêu thời trang Hà Nội. Theo tiết lộ của nhà thiết kế Tiến Lợi, những mẫu đầm dạ tiệc xuất hiện lần này không quá đặc biệt nhưng mang đậm bản sắc của từng người mẫu. Mỗi lần vẽ mẫu cho người đẹp là một lần anh được hồi tưởng về tình cảm, về kỷ niệm mà theo thời gian họ đã có với nhau khi một thời cùng đốt lửa đam mê trên sân khấu thời trang. "Tôi vẫn nhớ như in thời Bảo Ngọc luôn phải khoe chân. Hằng Hạnh luôn phải song hành tương phản. Đỗ Vân Anh luôn thanh lịch, Quỳnh Nga luôn nhẹ nhàng búp bê.... Cứ như vậy, nó hiện về như bộ phim quay ngược. Tôi không biết khán giả sẽ đón nhận bộ sưu tập mới của mình ra sao nhưng với cá nhân thấy trân trọng những khoảnh khắp đẹp của ký ức", nhà thiết kế Tiến Lợi cho biết. Những người mẫu, người đẹp trình diễn từng là những bông hoa đẹp toả hương sắc một thời và giờ đây - họ đều là những người phụ nữ đẹp và thành đạt. Một số hình ảnh trong BST "Hà Nội 12 mùa hoa" của NTK Anh Thư:

