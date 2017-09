Những hình ảnh ấn tượng trong đêm chung kết VN Next Top Mode All Stars

Hồ Ngọc Hà mở màn bằng một ca khúc sôi động, trên nền ca khúc All stars, “Nữ hoàng giải trí” luôn biết cách khuấy động không khí với những màn vũ đạo điêu luyện và mạnh mẽ. Ban giám khảo cùng 4 quán quân các mùa và các thí sinh mùa giải All Stars xuất hiện trong phần mở màn chào khán giả. Ba cô gái bước vào phần thi đầu tiên, biểu diễn catwalk Đông Nhi xuất hiện với ca khúc Op Top, nữ ca sĩ tiếp tục “hâm nóng” khán phòng bởi những màn vũ đạo được dàn dựng vô cùng công phu. Tuy nhiên, phần biểu diễn của cô được khán giả nhận xét là không rõ lời. Chà Mi - Kim Dung - Thùy Dương xuất hiện đầy quyến rũ trong trang phục của NTK Lê Châu Kha. Phần thi của các thí sinh được ghi lại bởi ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hà. Lấy sự tranh đấu của những “vì sao” làm ý tưởng chủ đạo, 3 thí sinh đã hóa thân thành 3 chiến binh và có màn trình diễn trên những thềm bậc thang cao, mang đến cho khán giả những phút giây nghẹt thở. Cuối cùng, ba cô gái xuất hiện trong trang phục dạ hội của NTK Hoàng Minh Hà để chờ đợi kết quả chung cuộc từ ban giám khảo. Và cái tên Kim Dung được xướng lên đúng như dự đoán ban đầu. Cảm xúc vỡ òa... ...ngập tràn hạnh phúc. Tuy vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả về kết quả của cuộc thi, tuy nhiên kết quả này là hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Kim Dung. Ngay lập tức cô gái 24 tuổi trở thành tâm điểm của báo chí. Kim Dung đăng quan ngôi vị Quán quân của mùa giải All stars – một cái kết vô cùng ngọt ngào cho VNTM 2017. Khép lại một mùa giải vô cùng ấn tượng với vô vàn những cung bậc cảm xúc thăng hoa./.

