Những mẫu thiết kế thời trang lấy cảm hứng các công trình kiến trúc

Chiếc váy đỏ xếp lớp bồng bềnh nằm trong BST Thu - Đông 2008 của Marchesa lấy cảm hứng từ kiến trúc ngôi chùa Kawasaki Daishi ở Nhật Bản. Thiết kế nằm trong BST thời trang Xuân 2009 của NTK trẻ Gareth Pugh lấy cảm hứng từ tòa nhà Hearst ở New York, Mỹ của KTS Norman Foster. Một mẫu thiết kế của thương hiệu Dolce & Gabbana dựa trên những ánh đèn lung linh sắc màu của Nhà thờ chính tòa Đức Bà Reims, Pháp. Tòa tháp Beekman ở New York, Mỹ do KTS Frank Gehry thiết kế đã truyền cảm hứng cho bộ trang phục của Guy Laroche năm 2014. Chiếc váy trong BST Xuân - Hè 2009 của Jean Paul Gaultier dựa trên kiến trúc của một mái nhà. Bộ trang phục nằm trong BST Thu - Đông 2008 của Givenchy lấy cảm hứng từ trần của một tòa nhà theo kiến trúc Gothic. Thiết kế trong BST mùa xuân 2008 của Balenciaga lấy cảm hứng từ kiến trúc bảo tàng Guggenheim, Bilbao, Tây Ban Nha. Thiết kế trong BST mùa xuân 2008 của Akris lấy cảm hứng từ Đài tưởng niệm Diệt chủng Do Thái ở Berlin, Đức. Những mẫu hoa văn trên bộ trang phục của Dior được lấy cảm hứng từ họa tiết trang trí cung điện Esterhazy, Hungary. Thiết kế trong BST mùa xuân 2008 của Alexander McQueen lấy cảm hứng từ kiến trúc Nhà hát Opera Sydney, Australia.

