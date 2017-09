Rihanna thu hút ánh nhìn với gu thời trang lòe loẹt “lộ trên, hở dưới”

Xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York, Rihanna đã trở thành "tâm điểm" của sự chú ý khi diện "bộ cánh" lòe loẹt gam vàng cùng lối trang điểm đậm, tập trung vào vùng mắt. Theo đó, nữ ca sĩ diện chiếc áo thun dài tay không nội y với điểm nhấn là nút thắt ở phần thân áo, mix cùng chân đầm lòe xòe dáng dài, được cắt xẻ táo bạo. Tuy nhiên, điều khiến người ta chú ý hơn cả đến Rihanna chính là đôi guốc buộc dây dáng dài, mỏng manh cực "chất" của cô. Bên cạnh những lúc tạo dáng sang chảnh trên thảm đỏ, Rihanna đã gặp phải không ít khó khăn với đôi guốc mỏng manh này. Không thể phủ nhận một điều rằng, chiếc đầm xẻ cao này giúp Rihanna tôn dáng và đôi chân thon dài của mình. Thế nhưng, những vòng dây quấn quanh chân khiến nữ ca sĩ cảm thấy khó chịu, đôi lúc cô phải cúi xuống để chỉnh. Đôi chân của cô bị những vết lằn do buộc dây quá chặt. Bỏ qua mọi "khó khăn" về trang phục, Rihanna vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên thảm đỏ sự kiện. Diện đầm lộng lẫy, Rihanna khiến nhiều người phải chú ý... ... Đôi lúc, như không muốn gặp sự cố, Rihanna phải "tranh thủ" nhìn lại chiếc đầm của mình. Được biết, chiếc đầm này của Rihanna là do một nhà thiết kế người Trung Quốc có tên là Guo Pei thực hiện. Hiện tại, cô đang vướng tin đồn hẹn hò với tỷ phú Hassan Jameel Hassan. Cả hai từng bị bắt gặp tay trong tay tình tứ trong suốt mùa hè qua.

