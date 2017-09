Sao Hollywood cùng diện váy đỏ kiêu sa: Ai hơn ai kém?

Amy Adams mặc chiếc váy màu đỏ rực rỡ của hãng Tom Ford trong buổi ra mắt phim "Nocturnal Animals" của cô tại Paris. Nữ hoàng thảm đỏ, ngôi sao Julianne Moore xuất hiện ấn tượng với bộ váy đỏ của Givenchy Haute Couture lại LHP Cannes. Rihana nổi bật với mái tóc và bộ váy đỏ của Elie Saab tại Lễ trao giải American Music năm 2010. Diễn viên series phim "Game of Thrones" - Sophie Turner diện bộ váy bó sát kết hợp với chocker mạ vàng lấp lánh trong buổi ra mắt "Game of Thrones" phần 6. Tham dự sự kiện Annual Veuve Clicquot Polo Classic lần thứ 7, nữ diễn viên Isla Fisher chọn chiếc váy ngắn hoạ tiết chấm bi đỏ và đôi sandal đỏ nổi bật. Jessica Chastain cũng diện bộ váy đỏ rực rỡ của Giorgio Armani đến buổi ra mắt phim "A Most Violent Year" năm 2014. Emma Stone rạng người trong bộ váy mang phong cách cổ điển tại bữa tiệc hậu Oscar 2015 do tạp chí Vanity Fair tổ chức. Nữ ca sĩ, nhạc sĩ Florence Welch mặc bộ vest hoạ tiết hoa văn cổ điển tham dự sự kiện The Other Ball. Diễn viên "Mad Men" Christina Hendricks khiến mọi người "bỏng mắt" với chiếc váy đỏ khoe vòng một "siêu khủng". Diễn viên "Game of Throne" - Rose Leslie lộng lẫy trong chiếc váy đỏ xuyên thấu của Dior tại Lễ trao giải Olivier 2017. Nữ diễn viên 50 tuổi, Connie Britton trẻ trung trong bộ váy đỏ của nhà thiết kế Talbot Runhof tham dự lễ trao giải Emmy. Trong lễ trao giải Emmy năm 2009, ngôi sao chương trình truyền hình Debra Messing diện chiếc váy đỏ lệch vai của hãng Michael Kors./.

