Thời trang “bà bầu” sành điệu và quyến rũ của Jessica Alba

Bà bầu Jessica Alba quý phái trong bộ trang phục màu đen kết hợp với đôi sandal cao gót nhung thanh lịch, chuẩn bị cho Tuần lễ thời trang New York sắp tới. Alba khoe vòng một đầy đặn trong bộ váy của Seraphine khi dạo phố ở Los Angeles vào ngày 28/8 vừa qua. Jessica Alba, người đồng sáng lập công ty tỷ đô The Honest trẻ trung, năng động khi kết hợp quần yếm ống rộng và đôi giày sneaker màu hồng đi dạo phố cùng chồng, Cash Warren. Nữ diễn viên nổi bật với chiếc áo choàng màu vàng kiểu dáng áo kimono của Nhật Bản đi ăn tối cùng chồng ở Los Angeles vào ngày 16/8. Nữ diễn viên "Thiên thần bóng tối" khoe bụng bầu cùng Giám đốc marketing của công ty The Honest - Jen Kroog Rosenberg. Cô mặc một chiếc váy maxi màu xanh, trễ vai quyến rũ. Bà mẹ 36 tuổi đẹp rạng ngời trong bộ váy trễ vai của The Great kết hợp cùng đôi boot da lộn cá tính khi tham dự sự kiện ở East Hampton (5/8/2017). Bà mẹ 3 con xuất hiện trên chương trình The Tonight Show vào ngày 4/8/2017 với trang phục độc đáo: váy voan nhẹ nhàng kết hợp đôi boot da cao cổ. Thời trang dạo phố của nữ diễn viên Alba luôn thay đổi linh hoạt. Chiếc áo choàng màu trắng cô mặc khi dạo phố ở New York (3/8/2017) là điểm nhấn thú vị cho bộ trang phục. Ngôi sao phim "Honey" đã "ăn gian" bụng bầu của mình khi kết hợp áo sơ-mi kẻ sọc và quần jean. Bộ trang phục trở nên nổi bật hơn nhờ đôi sandal cao gót màu đỏ./.

