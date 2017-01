Thời trang Miley Cyrus 'đặc biệt' đến thế nào?

Rũ bỏ hình tượng công chúa Disney, Miley Cyrus đang ngày càng trưởng thành và "nổi loạn" hơn bao giờ hết. Cùng một xu hướng crop top, nhưng cách ứng dụng của nữ ca sĩ lại mang rất nhiều màu sắc đa dạng. Trang phục này của Miley Cyrus đã khiến công chúng không mấy hài lòng vì cách ăn mặc quá khiêu khích của một thần tượng tuổi teen. Thời gian đầu, cô nàng tuy đã cải thiện vóc dáng và ăn mặc cũng "chất" hơn, nhưng đôi khi nữ ca sĩ vẫn khiến công chúng không hài lòng bởi những bộ đồ có phần "hớ hênh" thế này. Miley Cyrus cá tính và độc đáo với set đen - trắng gồm playsuit in họa tiết đầu lâu lạ mắt, boots đen cao cổ hầm hố và túi tua rua. Trang phục sặc sỡ sắc màu được Miley Cyrus tận dụng "hết mình" trên sân khấu. Miley Cyrus kết hợp áo lót đen với chiếc quần bên thấp bên cao, nửa kín nửa hở và đeo dây thắt lưng vàng chóe tạo điểm nhấn. Nữ ca sĩ người Mỹ nổi bật trên đường phố ở New York, với trang phục màu xanh mát mắt, phần trên váy được in họa tiết hổ mang đậm phong cách Á Đông. Cô rất tinh tế khi lựa chọn đôi giày cao gót màu trắng rất hài hòa với váy. Miley Cyrus thu hút mọi sự chú ý khi diện chiếc đầm mang phong cách vintage tuyệt đẹp của thương hiệu Jean Paul Gaultier. Để đi kèm với chiếc đầm đen dài, cổ quấn tròn viền lông sang trọng này, Miley kết hợp giày cao gót Fendi thật kiêu sa và vòng cổ choker vàng đính ngọc trai lớn thật bắt mắt.

Rũ bỏ hình tượng công chúa Disney, Miley Cyrus đang ngày càng trưởng thành và "nổi loạn" hơn bao giờ hết. Cùng một xu hướng crop top, nhưng cách ứng dụng của nữ ca sĩ lại mang rất nhiều màu sắc đa dạng. Trang phục này của Miley Cyrus đã khiến công chúng không mấy hài lòng vì cách ăn mặc quá khiêu khích của một thần tượng tuổi teen. Thời gian đầu, cô nàng tuy đã cải thiện vóc dáng và ăn mặc cũng "chất" hơn, nhưng đôi khi nữ ca sĩ vẫn khiến công chúng không hài lòng bởi những bộ đồ có phần "hớ hênh" thế này. Miley Cyrus cá tính và độc đáo với set đen - trắng gồm playsuit in họa tiết đầu lâu lạ mắt, boots đen cao cổ hầm hố và túi tua rua. Trang phục sặc sỡ sắc màu được Miley Cyrus tận dụng "hết mình" trên sân khấu. Miley Cyrus kết hợp áo lót đen với chiếc quần bên thấp bên cao, nửa kín nửa hở và đeo dây thắt lưng vàng chóe tạo điểm nhấn. Nữ ca sĩ người Mỹ nổi bật trên đường phố ở New York, với trang phục màu xanh mát mắt, phần trên váy được in họa tiết hổ mang đậm phong cách Á Đông. Cô rất tinh tế khi lựa chọn đôi giày cao gót màu trắng rất hài hòa với váy. Miley Cyrus thu hút mọi sự chú ý khi diện chiếc đầm mang phong cách vintage tuyệt đẹp của thương hiệu Jean Paul Gaultier. Để đi kèm với chiếc đầm đen dài, cổ quấn tròn viền lông sang trọng này, Miley kết hợp giày cao gót Fendi thật kiêu sa và vòng cổ choker vàng đính ngọc trai lớn thật bắt mắt.