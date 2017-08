Thùy Dương chiến thắng thử thách Next Top nhờ “quen biết” Hứa Vĩ Văn

Ở tập 10, thử thách đầu tiên sáu cô gái phải đối mặt đó là trang trí không gian sống mang phong cách của một ngôi sao. Thử thách có sự xuất hiện của giám khảo khách mời cựu Hoa hậu Việt Nam Hà Kiều Anh. Các thí sinh sẽ phải bắt cặp với nhau theo cách bốc thăm. (Cao Ngân và Kim Dung với nhiệm vụ trang trí phòng ngủ). Thùy Dương và Chà Mi dù có xảy ra mâu thuẫn nhưng cuối cùng cũng đồng nhất quan điểm trong việc lựa chọn đồ đạc trang trí phòng ăn. Cặp "oan gia ngõ hẹp" Cao Thiên Trang, Nguyễn Hợp lại một lần nữa phải làm việc chung với nhau và họ sẽ phải trang trí phòng khách. Ở phần thử thách này, các thí sinh nhận được nhiều góp ý nhưng cũng không ít lời khen ngợi từ ban giám khảo vì sự sáng tạo của mình. Đến phần thử thách thứ hai các thí sinh phải tạo dáng trên chiếc bập bênh “khó chiều” và tương tác cùng "soái ca" Hứa Vĩ Văn. Bên cạnh đó, các cô gái phải mặc trên mình bộ sưu tập thu đông mới nhất đến từ nhãn hàng IVY moda và phải thể hiện đúng tinh thần cũng như câu chuyện mà nhãn hàng muốn truyền đạt: “Chân dung của một cô gái mùa thu, trẻ trung, cá tính muốn khám phá thế giới xung quanh”. Các thí sinh tỏ ra vô cùng thích thú khi biết sẽ được bắt cặp với "soái ca" Hứa Vĩ Văn trong buối chụp hình. Cao Ngân mở màn bằng một ca khúc "không nhớ rõ lời". Dù khá tự tin nhưng dường như đứng trước “sắc đẹp vạn người mê” của Hứa Vĩ Văn đã khiến cô khá bị lúng túng và quên đi mất việc xử lý trang phục. Sự xuất hiện của Hứa Vĩ Văn đã làm cho cô nàng cá tính như Nguyễn Hợp bỗng nhiên bẽn lẽn và dịu dàng hơn thường ngày và ở những shoot hình đầu tiên. Giống hai thí sinh đầu tiên, Cao Thiên Trang cũng không thể tránh khỏi “hiệu ứng” Hứa Vĩ Văn. Tuy nhiên, cô đã chủ động hơn trong việc tạo dáng để liên kết được với bạn diễn. Để tạo ra được một khoảnh khắc đẹp trong buổi chụp hình, Cao Thiên Trang đã không ngần ngại “chạm môi” Hứa Vĩ Văn. Bắt đầu phần thi của mình, Kim Dung đã khá “vất vả” khi phải vừa giữ thăng bằng và tạo dáng trên chiếc bập bênh, cô và bạn diễn Hữa Vĩ Văn liên tục “ngã lên, ngã xuống”. Tuy phải mặc một trong những bộ trang phục khó thể hiện nhất nhưng Kim Dung đã khôn khéo khi chọn cho mình một góc chụp phù hợp và xử lý trang phục một cách thông minh. Để Chà Mi có thể tự do sáng tạo trong việc tạo dáng nên Hứa Vĩ Văn quyết định đưa mình vào thế bị động. Do tạo dáng liên tục và rất nhanh, khiến nhiếp ảnh gia khó bắt được khoảnh khắc của mình, Chà Mi đã bị cố vấn chuyên môn Võ Hoàng Yến nhắc nhở. Dưới sự hướng dẫn của ban giám khảo, Chà Mi đã biết tiết chế lại và hoàn thành tốt phần thi của mình cho dù gặp khó khăn với chiếc bập bênh. Thùy Dương là thí sinh may mắn ở phần thử thách này khi được chọn trang phục rất hợp với dáng vóc của mình. Ngoài ra, vì là “người quen” của nhau nên sự hợp tác giữa Thùy Dương và người bạn diễn Hứa Vĩ Văn đã diễn ra rất suôn sẻ. Thùy Dương cũng là một trong số ít thí sinh đã nhận được lời khen từ phía đại diện nhãn hàng. Do có phần thể hiện tốt nhất và nhận được rất nhiều lời khen từ phía đại diện nhãn hàng cũng như của ban giám khảo ở phần đánh giá và loại, Thùy Dương đã trở thành thí sinh sở hữu tấm hình đẹp nhất tập 10 và đồng nghĩa cô sẽ trở thành thủ lĩnh nhà chung tiếp theo của chương trình./.

