Thùy Trâm chiến thắng thuyết phục “dằn mặt” Chà Mi từng chê mình

Sau 7 mùa giải tổ chức thành công và nhận được đánh giá cao từ khán giả cũng như giới chuyên môn trong việc đào tạo ra những thế hệ người mẫu mới sáng giá và chuyên nghiệp cho thời trang Việt Nam và thế giới, chương trình Người Mẫu Việt Nam – Vietnam’s Next Top Model tiếp tục bước vào mùa giải thứ 8 với rất nhiều đổi mới.

Võ Hoàng Yến đảm nhận vai trò giám khảo hướng dẫn thí sinh

Cuộc đua của 13 người mẫu chuyên nghiệp nhằm dành ngôi vị cao nhất của mùa giải đặc biệt này chắc chắn sẽ khiến Vietnam’s Next Top Model All Stars 2017 trở thành chương trình được mong chờ nhất trong thời gian tới đây.

Ngay từ khi chương trình mới chuẩn bị bắt đầu đã liên tục hé lộ rất nhiều điều thú vị. Ngay trong tập đầu tiên kịch tính đã được đẩy lên cao trào với màn cãi vã của hai giám khảo, cùng với đó là sự tự tin sẵn sáng "vùi dập" bất cứ đối thủ nào để mình được tỏa sáng của các thí sinh.

Hai phần thi Upside down với tư thế treo ngược và thử thách gặp gỡ báo chí và khán giả trên thảm đỏ như những ngôi sao thực thụ dường như khá "khó nhằn" nhưng đã đem lại rất nhiều kinh nghiệm quý báu cho các người mẫu.

Các thí sinh liên tục tỏ ra choáng váng ở phần thi treo ngược này

Ở phần thi Upside down, các thí sinh đã phải "chật vật" để vượt qua. Không biết trong những thử thách tiếp theo sẽ thế nào nhưng với phần thi này thực sự khiến nhiều thí sinh "khiếp vía".

Phần thi thứ hai dễ thở hơn tuy nhiên lại cần sự quan sát, khéo léo và xử lý tình huống nhanh nhẹn của các thí sinh. Mỗi thí sinh phải chứng tỏ bản lĩnh của mình trước những tình huống bất ngờ có thể xảy ra và vẫn tự tin, tỏa sáng khi đối mặt với những câu hỏi khó của các nhà báo.

Cao Thiên Trang bất ngờ bị fan cuồng tấn công vẫn nhẹ nhàng bảo fan xuống dưới; Chà Mi bị bánh kem đổ vào người vẫn tự tin chào khán giả; Thùy Trâm loay hoay khi không thể trả lời phóng viên nước ngoài nhưng vẫn đối đáp lại bằng tiếng Việt và kết thúc bằng câu "I am sorry"; Hương Ly xuất hiện bất ngờ trên thảm đỏ với Nguyễn Hợp; Hoàng Oanh bình tĩnh khi bị báo chí liên tục xoáy vào vấn đề tuổi tác.

Hoàng Oanh là thí sinh lớn tuổi nhất nhưng cô không hề coi đó là rào cản

Bên cạnh đó, hai thí sinh mới dù có chút bỡ ngỡ, tuy nhiên họ đã bắt kịp khá nhanh và không hề tỏ ra kém cạnh với các đàn chị.

Buổi họp báo chính thức giới thiệu ban giám khảo cùng 13 thí sinh của Vietnam’s Next Top Model All Stars trước báo giới cũng chính là thử thách cuối cùng dành cho các thí sinh. Đi catwalk không thể làm khó được các thí sinh đã dày dạn kinh nghiệm trên các sàn diễn runway, nhưng đối với Phương Oanh và Hồng Anh – 2 thí sinh mới thì gặp chút khó khăn. Nhưng sau tất cả 13 thí sinh đã hoàn thành trọn vẹn phần thi của mình theo cách tốt nhất có thể.

Tập đầu tiên chiến thắng đã gọi tên Thùy Trâm, cô dường như đã biết đặt năng lượng của mình vào đúng chỗ và thể hiện được khả năng của bản thân, Thùy Trâm đã nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo.

Thùy Trâm hạnh phúc khi trở thành người chiến thắng

Trong buổi giao lưu trực tuyến với khán giả vào cuối tháng 5 vừa rồi, Chà Mi từng tuyên bố thẳng thừng "Thùy Trâm là thùng rỗng kêu to", "ngựa non háu đá", "hãy làm nhiều hơn nói"...

Chiến thắng này của Thùy Trâm như muốn phủ nhận hết tất cả những gì đối thủ của cô đã nhận xét trước đó. Cũng qua chiến thắng này của Thùy Trâm, Chà Mi có lẽ phải nhìn nhận lại đối thủ và nỗ lực thật nhiều để không phải ra về một cách tiếc nuối.

Tại talkshow Livestream With All Stars, Chà Mi thẳng thừng dằn mặt Thùy Trâm

Cao Thiên Trang, Phương Oanh, Kim Dung, Nguyễn Hợp, Lại Thanh Hương, Thùy Dương, Chà Mi là những thí sinh nằm trong nhóm an toàn và sở hữu tấm vé đi tiếp cùng với chương trình VNTM 2017. Nhưng đối với giám khảo khó tính Nam Trung thì lại đưa ra cho nhóm này một lời cảnh báo: “Đối với tôi an toàn có nghĩa là không ai nhớ đến bạn, không ai biết bạn tốt, xấu như thế nào? Nếu như quay trở lại với chương trình, hãy thể hiện mình một cách xuất sắc nhất để ghi lại dấu ấn cá nhân trong lòng khán giả, cho họ biết rằng các bạn có tố chất của một ngôi sao thực sự”.

Các thí sinh chờ đợi kết quả từ ban giám khảo

Kikki Lê, Hồng Anh, Hoàng Oanh, Hồng Xuân, Cao Ngân lại phải đối đầu với nguy cơ bị loại ngay từ tập đầu tiên khi họ là những thí sinh nằm trong nhóm nguy hiểm. Hồng Anh và Hồng Xuân đã có 2 màn thể hiện tệ nhất khiến giám khảo cân nhắc rất nhiều trước quyết định đi hay ở của họ. Sau tất cả, BGK đã nhìn nhận sự cố gắng của 13 thí sinh trong suốt những thử thách khó khăn ở tập đầu tiên và trao cho cả 13 thí sinh cơ hội tiếp tục đồng hành cùng chương trình VNTM 2017./.