Trương Thị May đẹp quý phái với áo dài họa tiết tại liveshow Mr Đàm

Tối 26/8, liveshow “Sài Gòn Bolero & Hưng” diễn ra tại Hà Nội. Không gian rộng lớn đã được biến hóa tài tình thể hiện khung cảnh thân quen của Sài Gòn những năm 1960 với nhà may, gánh xôi chè, người bán hàng rong,… Tất cả đã tạo sự ngạc nhiên bất ngờ cho nhiều người. Hòa trong dòng người đến thưởng thức chương trình đặc biệt này là những gương mặt thân quen với làng showbiz Việt như Xuân Lan, Trương Thị May, nam diễn viên Quốc Cường, Thái Hà, Khánh Ngọc, Kim Duyên, Thanh Hoài, Ninh Hoàng Ngân,… Nổi bật trong số đó là người đẹp Trương Thị May. Cô cùng mẹ đến xem liveshow của Mr. Đàm. Với trang phục áo dài thể hiện nét nền nã của một người đẹp Sài Thành, cô được nhiều khán giả vây quanh xin được chụp ảnh cùng. Đây là một trong những show diễn đầu tiên giúp người yêu nhạc thủ đô cảm nhận được lối sống của thành phố hòn ngọc viễn Đông trước đây bằng cả 5 giác quan: vị giác (ẩm thực miền Nam), khướu giác (tẩm hương thơm khắp cả khán phòng), thính giác (âm nhạc, tiếng rao), thị giác (những bối cảnh xưa), xúc giác (được tận tay sờ những vật dụng xưa như máy may, bộ trà, máy đĩa,…). Đáp lại nhiều khán giả đã thể hiện sự trân trọng với tâm huyết của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ekip bằng cách diện áo dài đến xem chương trình. Họ còn tranh thủ chụp hình với các bối cảnh được dàn dựng và thưởng thức những món ăn đặc trưng của Sài Gòn xưa. Tại đêm nhạc, Trương Thị May khoe vẻ đẹp quý phái với áo dài gam đen họa tiết. Là người bạn thân thiết của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Xuân Lan đã cất công bay ra Hà Nội để xem đêm nhạc này vì bỏ lỡ show diễn này ở Sài Gòn. Cô vốn là gương mặt thân quen không bao giờ thiếu trong các dự án âm nhạc của Mr. Đàm. Nếu không tham gia với vai trò diễn viên minh họa thì cô cũng xuất hiện như một khán giả đặc biệt để chúc mừng đàn anh. Một bất ngờ nữa là sự xuất hiện của Văn Mai Hương. Cô đã đến mà không báo trước nên gặp trở ngại để vượt qua cổng an ninh vào hậu trường chào hỏi cả ekip. Nữ ca sĩ đã gây bất ngờ với nhân vật chính cũng như các ca sĩ, diễn viên, vũ công của chương trình.

