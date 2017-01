Trương Thị May đọ sắc cùng Hoa hậu Trái đất 2015 Angelia Ong

Trương Thị May cùng các người đẹp đã có buổi chụp ảnh thời trang cùng NTK quốc tế Cory. Đây là những mẫu thiết kế vô cùng ấn tượng của NTK gốc Việt. Trương Thị May vẫn giữ phong độ với phong cách chụp ảnh với thần thái và biểu cảm tốt. Cô luôn là lựa chọn hàng đầu cho những buổi chụp ảnh thời trang. Ngoài Trương Thị May, bộ ảnh còn có sự góp mặt của Quỳnh Thy, Ngọc Anh, Kiều Ngân và đặc biệt là sự xuất hiện của Miss Earth 2015 Angelia Ong đến từ Philippines (ngoài cùng bên phải). Đây là lần đầu tiên Trương Thị May làm việc với Hoa hậu Trái đất 2015, cô ấn tượng về sự thân thiện, vui vẻ và cởi mở của Angelia. Với Trương Thị May, cô từng hai lần lỡ hẹn tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất, cô còn được ban tổ chức mời sang dự đêm chung kết Hoa hậu Trái đất sau đó. Chính vì thế, Trương Thị May cũng có nhiều mối “lương duyên” với cuộc thi này. Những mẫu thiết kế đậm chất cổ điển, sang trọng và quyền lực với gan màu vàng chủ đạo, đã biến 5 mỹ nhân thành những nữ hoàng sắc đẹp ấn tượng. Trong suốt một năm qua, Trương Thị May vẫn miệt mài với công việc thiện nguyện và ghi dấu ấn đặc biệt trên sàn diễn thời trang. Hoạt động tất bật và đời sống khá khép kín, Trương Thị May còn nổi tiếng là một trong số những mỹ nhân hiếm hoi trong showbiz ăn chay trường. Chính vì thế, trong những ngày tết cuối năm này, sự chuẩn bị của gia đình cô cũng rất đơn giản. Chia sẻ về năm mới 2017, Trương Thị May cho biết cô mong mình sẽ tiếp tục giữ vững “phong độ” làm việc và cầu mong cho gia đình cô mọi người đều có sức khỏe tốt và bình an. Cô cũng mong sự nghiệp mình tiến triển tốt để có nhiều điều kiện giúp đỡ những người kém may mắn hơn.

