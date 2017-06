Tú Hảo The Face khoe vẻ đẹp mong manh với bikini trong bộ ảnh mới

Trong bộ ảnh mới nhất, NTK Đỗ Mạnh Cường đã lựa chọn Tú Hảo The Face để thể hiện tinh thần cho những thiết kế mới nhất. Nữ người mẫu được trang điểm ấn tượng với điểm nhấn là những bông hoa to bản. Tú Hảo đã gây ấn tượng với nét gợi cảm nhưng thanh lịch khi khoe khéo đường cong của cơ thể với chiếc váy xoè để hờ bên ngoài. Tú Hảo trông cuốn hút đến từng đường nét với ánh mắt sắc sảo hay đôi môi hờ hững. Chiếc váy được nhấn nhá bằng chi tiết vai trễ hay những đường gấp nếp tạo phom phồng. Tinh thần tối giản, sang trọng được thể hiện rõ nét qua cách đặt để những điểm nhấn chừng mực ở trang phục, đủ khiến người nhìn phải bị cuốn hút. Hiện tại, Tú Hảo đang tham gia chương trình The Face Vietnam 2017, là thành viên của đội Lan Khuê. Trước khi vào chương trình cô nàng đã là một gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Dù chiều cao khiêm tốn (khoảng 1m68) nhưng Tú Hảo lại được ưa chuộng bởi gương mặt rất Tây, hiện đại với đôi mắt to, tròn cùng môi cong, dày.

