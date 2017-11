3 tỉnh Nam Trung Bộ phải thực hiện cấm biển trước 15h hôm nay

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ ứng phó với bão số 14. Công văn nêu rõ:

Bão số 14 đang di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, khu vực ảnh hưởng rộng, đặc biệt là các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, ngoài ra kết hợp không khí lạnh có thể gây mưa lớn. Để thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1786 ngày 18/11/2017 nhằm ứng phó hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và rút kinh nghiệm sâu sắc từ những thiệt hại do bão số 12 vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh khẩn trương tập trung thực hiện các nhiệm vụ cấp bách sau:

Một, chỉ đạo việc tổ chức cấm biển trước 15h hôm nay (18/11).

Hai, đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm và hướng dẫn tàu thuyền thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc neo đậu tàu thuyền tại bến bao gồm cả tàu thuyền vận tải, tàu vãng lai nhất là khu vực neo đậu quanh các đảo, vùng cửa sông ven biển.

Ba, kiên quyết sơ tán người dân trên các phương tiện, tàu thuyền, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản lên bờ trú tránh đảm bảo an toàn; Trường hợp cần thiết phải sử dụng biện pháp cưỡng chế.

Bốn, chủ động sơ tán, di dời dân ở vùng thấp trũng cửa sông, ven biển, vùng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Năm, kiểm tra, hướng dẫn chặt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, kho tàng, cơ sở dịch vụ du lịch đảm bảo an toàn, nhất là đối với khu vực tập trung nhiều người lao động nước ngoài, khách du lịch vãng lai.

Sáu, kiểm tra, xác định các hồ chứa xung yếu có nguy cơ mất an toàn; các phương án ứng phó khi có sự cố, phương án đảm bảo an toàn hạ du hồ chứa, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

Bảy, yêu cầu các đài phát thanh, truyền hình của địa phương, đặc biệt là đài phát thanh, truyền thanh phường, xã tăng cường thời lượng đưa tin về diễn biến của bão, công tác chỉ đạo ứng phó của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương và hướng dẫn các kỹ năng cần thiết để người dân chủ động ứng phó.

Tám, báo cáo kết quả thực hiện những công việc trên cụ thể về số lượng tàu thuyền, số dân di dời, bản tin đã phát của đài phát thanh, truyền hình tỉnh... về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (qua Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai) trước 17 giờ hôm nay (18/11)./.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1786 ngày 18/11/2017 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan ứng phó khẩn cấp bão số 14 và mưa lũ.

Công điện nêu rõ: Bão số 14 đang tiếp tục mạnh lên và di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta, sáng sớm ngày mai (19/11) bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển từ Phú Yên đến Bà Rịa - Vũng Tàu với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12, kèm theo mưa lớn.



Đồng thời, do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày tới tại các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Phú Yên có khả năng có mưa to đến rất to, nguy gây lũ lớn trên các sông suối, ngập úng vùng thấp trũng, sạt lở đất, lũ quét tại miền núi.



Theo dự báo, bão số 14 và mưa lũ sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số địa phương vừa bị thiệt hại nặng nề do bão số 12 và mưa lũ. Để chủ động ứng phó, tránh chủ quan, hạn chế thiệt hại về người và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến của bão, mưa lũ để chủ động chỉ đạo ứng phó quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ ứng phó.