An Giang nỗ lực ứng phó sạt lở nghiêm trọng

Trước tình hình sạt lở rất nghiêm trọng trên địa bàn xã Mỹ Hội Đông, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, địa phương tiếp tục cấm các phương tiện giao thông trên tuyến đường liên xã Mỹ Hội Đông đi Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới (đoạn sạt lở), hạn chế người qua lại khu vực này.

Nhà chức trách địa phương thông báo mở rộng di dời người dân và tài sản trong vùng chịu ảnh hưởng sạt lở đoạn dài 260m và không được ở trong khu vực này. Thường xuyên túc trực theo dõi diễn biến và báo cáo tình hình sạt lở.

Sạt lở nghiêm trọng ở An Giang

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương giúp dân di dời tài sản ra khỏi khu vực cảnh báo sạt lở.

Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tạm thời thông báo cho học sinh trường Tiểu học A Mỹ Hội Đông nghỉ học trong 2 ngày (ngày 24-25/4), khẩn trương thi công đường tránh Ấp Chiến Lược - Mương Ông Chủ nhằm điều tiết giao thông trên tuyến đường xã hướng Mỹ Hội Đông đi Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới).

Chính quyền cũng khảo sát nhu cầu cuộc sống của các hộ đã di dời như: nền nhà, điện nước, vệ sinh, ăn uống, việc làm, học hành của con em,… để xem xét hỗ trợ kịp thời giúp bà con ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, huyện Chợ Mới cũng đã tiến hành khảo sát và lập các hồ sơ thủ tục để tiến hành xây dựng khu dân cư nhằm hỗ trợ nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở.

Ông Trương Trung Lập - Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết: "Hiện đã di dời 107 hộ. Về trước mắt chính quyền tạo điều kiện ăn ở sinh sống cho người dân và hỗ trợ mỗi hộ dân là 40 triệu đồng”.

Được biết, đoạn sông Vàm Nao đoạn qua xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang là nối giao thoa của sông Tiền và sông Hậu nên dòng chảy rất mạnh và xoáy rất bất thường và không theo quy luật. Do đó việc lấp hố xoáy, chỉnh trị dòng chảy, kè kiên cố là không khả thi.

Vì thế, tỉnh An Giang cần có phương án quy hoạch lại di dời và bố trí dân cư, đường giao thông, hạ tầng thích hợp tránh xa các khu vực có nguy cơ sạt lở cao này.

(Video sạt lở 14 căn nhà ở An Giang - Thanh Niên)

Theo khảo sát hiện trạng dọc bờ, hiện nay, tại khu vực tâm của cung sạt, cách mép bờ 6m về phía trong, đang hình thành vết nứt rộng khoảng 1-3cm, tức đang ảnh hưởng đến sân trước các hộ đối diện khu vực sạt lở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi cho biết, tỉnh đã mời Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đến khảo sát và tư vấn giải pháp khắc phục lâu dài vấn đề sụt lở ở Mỹ Hội Đông. Dự kiến tuần đầu tháng 5 đơn vị tư vấn báo cáo cho tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo Sở Xây dựng cùng UBND huyện Chợ Mới sớm đầu tư thêm khu dân cư vượt lũ ở Mỹ Hội Đông với diện tích 4,8ha để bố trí chỗ ở cho người dân.

Trước đó, sáng 23/4, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các sở ngành đã đến khảo sát tình hình sạt lở tại tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới.

Đoàn đã ân cần động viên, thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân trong vùng bị sạt lở.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân cho biết: Về lâu dài, giao Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Xây Dựng bố trí, sắp xếp, tạo điều kiện, hỗ trợ bà con bị thiệt hại về nhà vào ở tại các khu dân cư trên địa bàn xã nếu bà con có nhu cầu; cần sớm có quy hoạch khu dân cư tái định cư để bố trí, sắp xếp các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lợ cao cần phải di dời nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống./.