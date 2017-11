Ảnh: Dân thành phố Sơn La khốn khổ vì mất nước dài ngày

Bị cắt nước đã 10 ngày, người dân TP Sơn La phải lấy nước nước nằm trong ngõ nhỏ thuộc tổ 5, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Những ngày qua, con ngõ này trở nên nhộn nhịp. Từ 4h sáng cho tới tận đêm, hàng nghìn lượt người dân thành phố tấp nập tới đây để lấy nước về cho gia đình sinh hoạt. Với diện tích mặt nước khoảng hơn 20 mét vuông, lại nằm trong ngõ nhỏ, mó nước này đã có từ nhiều năm nay, nước từ khe núi chảy ra nên rất trong. Một số người dân còn tranh thủ tắm giặt ngay ở đây. Mó nước bỗng dưng tấp nập như vậy là do nguồn nước của nhà máy nước thành phố bị ô nhiễm, do nước thải sơ chế cà phê tại đầu nguồn, khiến nước có mùi khó ngửi và không sử dụng được. Xí nghiệp cấp nước số 1 thành phố Sơn La đã phải lấy nguồn nước từ các nơi chưa bị ô nhiễm để cấp tạm luân phiên cho từng khu vực, nhưng cũng rất hạn chế. Cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn, nhiều khu vực người dân phải mua nước từ 200.000 đến 500.000 đồng 1 khối. Trước tình cảnh khó khăn nguồn nước, người dân đã phải hỗ trợ, chia sẻ với nhau từng thùng nước. Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Huyền ở tổ 1, phường Tô Hiệu nằm ngay cạnh mó nước nhỏ, nơi mọi người tới lấy nước về phục vụ sinh hoạt tối thiểu trong những ngày ngừng cấp nước. Nhìn mọi người lấy nước vất vả, lại còn rửa rau, giặt quần áo khiến nước mó mất vệ sinh, chị Huyền đã quyết định nghỉ việc 1 ngày và đầu tư máy bơm, ống dẫn nước, với số tiền gần 10 triệu đồng để lấy nước sạch từ đầu nguồn của mó nước bơm miễn phí cho bà con. Còn chị Vũ Thị Kim Ngân, số 196, đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La gia đình có nguồn nước tự nhiên trên đèo Sơn La, cách trung tâm thành phố khoảng 3km cho biết: Ban đầu gia đình chỉ lấy nước về dùng, song thấy mọi người quá vất vả, vì thiếu nước phục vụ sinh hoạt tối thiểu, nên gia đình đã mượn thêm téc nước của hàng xóm, huy động 2 ô tô chở hàng của nhà, chở nước miễn phí cho mọi người. Nhiều người mang cả ô tô, xe tải nhỏ, can, téc, bất cứ thứ gì có thể đựng để lấy nước. Nguồn nước lấy từ đầu nguồn mó, là nước ngầm trong núi đá nên rất sạch, có thể dùng để nấu ăn, sinh hoạt hàng ngày. Đây là nguồn nước tự nhiên nhưng rất sạch, mỗi lần bơm đầy một téc cũng mất khá nhiều thời gian. Sau khi lấy nước, gia đình chị Ngân lại chở về tận nhà, phân phát cho những người có nhu cầu. Chiều nay (14/11),sau khi có kết quả xét nghiệm nguồn nước của các ngành chức năng, nếu nguồn nước đã đạt các chỉ số an toàn, Xí nghiệp cấp nước số 1 thành phố Sơn La mới có thể cấp nước trở lại cho bà con sau 10 ngày cắt nước.

