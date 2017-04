Ảnh: Đi vào làn BRT, người trên ô tô hung hăng đánh tài xế xe máy

Khoảng 17h30 chiều 16/4, tại đường Tố Hữu, giao cắt với đường Vũ Hữu, chiếc xe ô tô mang BKS 89A 084.40 đi theo hướng Lê Văn Lương xuống Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội). Khi đến điểm giao kể trên, xe ô tô va chạm với một xe máy đi ngang đường. Sau va chạm, một người đàn ông ăn mặc lịch sự, cao lớn từ trên xe bước xuống chửi, đánh người đi xe máy. Người đi xe máy không phản kháng, người đàn ông trên ô tô liên tục đánh, chửi khiến người đi đường phải vào can ngăn. Điều đáng nói, thời điểm xảy ra va chạm, chiếc xe ô tô đi vào làn xe buýt BRT, và giao thông đang trong giờ cao điểm. Đây là làn dành riêng cho xe buýt nhanh, tuyệt đối cấm các loại phương tiện đi vào, nếu vi phạm sẽ bị xử lý. Tranh thủ lúc mọi người can ngăn, thanh niên đi xe máy dắt xe bỏ đi để tránh bị người đàn ông trên xe ô tô đánh. Thấy vậy, người này hung hăng đuổi theo, tiếp tục muốn đánh người đi xe máy. Nhiều người vào can ngăn, cũng bị người đàn ông này gây sự, đánh, chửi. Lát sau, lực lượng CSGT thuộc Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội có mặt. Lúc này, cả ô tô và xe máy đã được di chuyển khỏi hiện trường. Lực lượng CSGT vào can ngăn, người đàn ông này vẫn hung hăng đòi đánh người. Người dân ở đó quá bức xúc lên tiếng, những người cùng trên ô tô đến kéo người đàn ông này đi ông ta mới chịu đi khỏi hiện trường. Sự việc khiến những người chứng kiến rất bức xúc. http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/UbmLF0Ys1Pg/2017_04_17/lan_duong_UZKZ.mp4

