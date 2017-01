Ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp gây mưa to

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 13/1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 9,3-10,3 độ Vĩ Bắc; 111,2-112,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 290km về phía Tây Nam. Miền Trung sẽ có mưa to đến rất to do anh hưởng hoàn lưu áp thấp.

Dự báo trong 6-12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km, suy yếu và tan dần. Trong ngày hôm nay, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau là nhiễu động trong đới gió Đông trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ 13-15/01 ở các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to./.