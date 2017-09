Ảnh: Người dân liều mình vớt củi, bắt cá trong lũ dữ tại Điện Biên

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, sáng ngày 4/9, tại suối Nậm Cô chảy dọc Quốc lộ 279 qua địa bàn xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, dồn dập nên mực nước rất cao, dòng chảy cuồn cuộn... Tuy nhiên, người dân địa phương vẫn ngang nhiên ra suối vớt củi, bắt cá. Nhiều người dân ở đây cho biết, hàng năm cứ vào mùa lũ to người dân ở hai bên suối Nậm Cô, xã Búng Lao lại mạo hiểm lội suối vớt củi để đun nấu. Mặc dù chính quyền địa phương đã có tuyên truyền nhưng người dân vẫn bất chấp tính mạng xuống dòng suối dữ để vớt củi. Tại mỗi điểm vớt củi, nhiều người dân đã lội ra gần giữa suối đang chảy xiết dùng sào dài, có móc câu làm bằng tre để vớt từng đoạn củi đang trôi dạt ở trên suối. Có nơi nhiều thanh niên đứng trên cầu treo dân sinh nhảy xuống suối, bơi theo từng khúc gỗ to kéo vào hai bên bờ. Tụ tập trên thành cầu chờ có củi to là nhảy xuống vớt bất chấp nguy hiểm. ...đến trẻ nhỏ đều tham gia vớt củi giữa dòng nước lũ cuồn cuộn đổ về. Nhiều người dân cho biết, việc vớt củi giữa lũ là điều “bình thường” vẫn diễn ra ở đây mùa lũ. Trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có 8 người chết do mưa lũ, trong đó nguyên nhân hầu hết là do vớt củi và bắt cá trên các dòng suối dữ. Trước tình hình đó, tỉnh Điện Biên đã có công điện để chỉ đạo chính quyền các cấp tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời tình trạng người dân ra suối vớt củi gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra. http://streaming.vov.vn/2017_09_04/nbc3pdJLUDg/votcuiodienbien.mp4

