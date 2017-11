Ảnh: Vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu Thanh Trì, xe khách suýt rơi sông

Chiều 10/11, trên cầu Thanh Trì, Hà Nội hướng Hà Nội đi Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Xe khách màu xanh biển số Hà Nội chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng va chạm với xe tải chạy cùng chiều dẫn tới vụ tai nạn liên hoàn. Hậu quả, chiếc xe tải nằm lật nghiêng chắn ngang đường, xe khách đánh lái đâm vào lan can cầu Thanh Trì. Đầu xe khách biến dạng, kính chắn gió vỡ nát sau vụ va chạm. Một phần đầu xe rơi hẳn ra khỏi thành cầu, treo lơ lửng Còn chiếc xe tải nằm sóng xoài trên cầu Thanh Trì. Vụ tai nạn cũng khiến chiếc xe Innova biển số Hà Nội bị "vạ lây". Chiếc xe này cũng bị biến dạng phần đuôi, kính chắn gió phía sau vỡ nát. Khách trên xe được một phen "đứng tim". Cửa sổ xe khách được đập vỡ để giải cứu hành khách trên xe đang treo lơ lửng ở cầu Thanh Trì. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến vành đai 3 ùn tắc nghiêm trọng.Cảnh sát giao thông Hà Nội nhận thông tin đã đưa xe cẩu lên giải phóng hiện trường. Tuy nhiên do vụ tai nạn xảy ra đúng thời gian cao điểm nên việc giải phóng thông đường gặp khó khăn. Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông số 14 - Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông tin, đến 19h, cơ quan chức năng đã giải phóng xong hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến. Hiện hồ sơ vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra của Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội.

