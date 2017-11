Bắt giữ 3 phương tiện đổ trộm chất thải ra môi trường

Ngày 27/11, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm định mẫu chất thải được cho là dầu nhớt đã qua sử dụng để có cơ sở xử lý doanh nghiệp mang đi đổ trộm. Đổ trộm nhớt thải ra môi trường.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 22 giờ ngày 25/11, lực lượng tuần tra đã phát hiện 2 xe ô tô tải và một ô tô con đang có hành vi xả thải ra môi trường tại khu vực hồ nước cảnh quan khu Tái định cư thuộc khu Công nghiệp Đô thị Sonadezi Châu Đức (tỉnh BRVT).

Chiếc xe tải biển kiểm soát 60C-038.54 do tài xế Nguyễn Văn Tiến điều khiển chở theo một bồn hình trụ dài 5m, cao 2,4m chứa chất thải dạng lỏng, màu đen. Một chiếc xe tải khác mang biển kiểm soát 60A-016.92 do Mã Hữu Thuận điều khiển chở tôn đã qua sử dụng. Riêng chiếc xe ô tô con biển kiểm soát 60A-016.92 do Dương Võ Kỵ điều khiển. Ông Kỵ cũng là chủ của cả ba chiếc xe trên.

Bắt giữ 3 phương tiện xả nhớt thải ra môi trường.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Kỵ cho biết đã nhận số nhớt thải trên từ Công ty DVA có trụ sở tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để mang đi đổ với giá 650 ngàn đồng/tấn. Các đối tượng này còn khai nhận, tối ngày 13 tháng 11 đã mang đến khu vực trên đổ nhiều khối nhớt thải xuống hồ gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhớt thải màu đen, có mùi hôi các đối tượng xả thải trộm tra môi trường.

Lãnh đạo Công an huyện Châu Đức cho biết, việc đổ chất thải lần đầu của các đối tượng gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng đến khu vực hồ cảnh quan của Công ty Sonedezi. Cơ quan chức năng đã tốn hàng trăm triệu đồng để xử lý môi trường. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 phương tiện trên để tiếp tục điều tra làm rõ./.