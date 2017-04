Bắt nghi can thực hiện hàng chục vụ cướp xe ôm

Ngày 5/4, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đã bắt được hung thủ Nguyễn Phan Long (27 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Đối tượng Long

Tại cơ quan công an, Long khai nhận do muốn có tiền để tiêu xài và sử dụng ma túy nên nảy sinh ý định đi cướp xe ôm kiếm tiền. Mỗi khi hết tiền Long xe ôm từ TP.HCM chở về thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) tìm chỗ vắng người giả vờ vào nhà lấy tiền ra trả. Thấy tài xế mất cảnh giác Long dùng bình xịt hơi cay thủ sẵn trong người xịt thẳng vào mặt tài xế xe ôm rồi cướp xe tẩu thoát.

Xe lấy được Long mang bán cho một người không rõ lại lịch tại TP. HCM để bán sang Campuchia với giá từ 3 đến 10 triệu đồng.

Từ đầu tháng 1/2017 đến khi bị bắt Long đã gây ra hàng chục vụ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương và TP.HCM. Được biết, Long có một tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” mới ra tù được 1 năm nay./.