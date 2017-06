Bệnh nhân leo lên tầng 18 Bệnh viện Bạch Mai đòi tự sát

Lúc 7h15 phút ngày 22/6/2017, tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai các y bác sĩ nhận được tin báo khẩn cấp có một người leo ra bên ngoài lan can của hành lang tầng 18 tòa nhà có ý định tự tử.

Ngay lập tức Lãnh đạo Trung tâm Hô hấp đã chỉ đạo cho 1 điều dưỡng đến tiếp cận hỏi han, thuyết phục, khuyên nhủ và trì hoãn thời gian đồng thời gọi điện thoại cho Phòng Bảo vệ An ninh trật tự bệnh viện và báo cáo Ban Giám đốc bệnh viện để xin chỉ đạo hỗ trợ kịp thời.

Rất khẩn trương ngay sau đó, Bệnh viện đã nhận được sự phối hợp của các đồng chí công an phường Phương Mai, của Quận Đống Đa tăng cường lực lượng có kỹ năng nghiệp vụ để trợ giúp giải cứu bệnh nhân. Sau gần 1 giờ đồng hồ, nhóm “giải cứu” đã vận động được người bệnh tự trèo vào bên trong lan can và được đưa vào phòng thư viện của Trung tâm Hô Hấp một cách an toàn.

TS. Nguyễn Văn Dũng, Phó viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần đã được mời đến và xác nhận: đó là 1 người bệnh được nhập viện điều trị khoảng gần 1 tháng nay. Anh Đinh Quang M. 29 tuổi và đang chuẩn bị cho ra viện thì bệnh nhân này lại trốn viện rồi nhập viện trở lại từ hôm 02/6 và được chẩn đoán loạn thần cấp, hoảng tưởng có ý tưởng tự sát.

Bệnh nhân đã được đưa về Viện sức khỏe tâm thần để tiếp tục điều trị.

Bà Nguyễn Thị T - mẹ của M chia sẻ với chúng tôi: “Sáng nay, không thấy con, tôi đã ra đường tìm vì nghĩ cháu lại trốn viện. Ngờ đâu cháu lại sang đây để định làm điều dại dột. May mà các bác sỹ đã phản ứng nhanh nhạy và được sự hỗ trợ kịp thời của các anh công an mà cháu được cứu sống. Chúng tôi sẽ cẩn thận hơn nữa trong việc trông nom cháu”./.