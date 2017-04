Bệnh viện Phúc An Khang chờ bán tài sản trả lương người lao động

Sau khi nợ lương nhân viên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đã ra quyết định đóng cửa Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang, có trụ sở tại 800 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đó lại hủy quyết định này để cho hoạt động trở lại.

Đến nay, lãnh đạo Công ty này lại tiếp tục quyết định cho ngưng hoạt động, chờ bán tài sản để thanh toán chế độ cho người lao động.

Bệnh viện có khoảng 500 giường bệnh theo quy chuẩn quốc tế.

Trước đó, ngày 30/3, lãnh đạo Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang ra quyết định tạm ngưng hoạt động Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang với lý do hoạt động không hiệu quả và liên tục phải bù lỗ.

Tại thời điểm ra quyết định, công ty còn nợ lương của hơn 200 người lao động, bao gồm cả nhân viên chính thức và hợp đồng thời vụ của bệnh viện, đồng thời chưa thanh toán các khoản bảo hiểm bắt buộc của quý 1 năm 2017.

Sau khi nhận nhiều kiến nghị yêu cầu trả lương cho nhân viên từ phía công đoàn bệnh viện, đầu tháng 4/2017, ông Diệp Văn Phát, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đã ra quyết định buộc thôi việc đối với bác sĩ Nguyễn Hoàng Tùng, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện.

Ngày 12/4, lãnh đạo Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đã hủy quyết định này, cho bệnh viện hoạt động trở lại. Đồng thời cũng nhận bác sĩ Nguyễn Hoàng Tùng quay trở lại làm việc. Tuy nhiên những ngày gần đây, bệnh viện này lại treo băng rôn không tiếp nhận bệnh nhân lưu trú và sẽ ngưng hoạt động từ ngày 28/4 tới.

Bệnh viện chính thức thông báo ngưng tiếp nhận bệnh nhân.

Giải thích cho việc này, luật sư Trần Tấn Tài, đại diện Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang cho biết: Lý do cho phép bệnh viện hoạt động trở lại với điều kiện là bệnh viện tự đảm bảo hoạt động, tái cấu trúc lại bệnh viện tự đảm bảo trả lương cho các nhân viên. Tuy nhiên, giám đốc bệnh viện không đồng ý thỏa thuận này. Hiện nay, mỗi năm công ty phải bù lỗ cho bệnh viện hơn 60 tỷ đồng.

Luật sư Trần Tấn Tài cho biết: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận về việc Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang tạm ngưng hoạt động từ ngày 28/4 này. Hiện công ty cũng đã gửi thông báo tới Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo hiểm Xã hội Quận 2 về việc hỗ trợ thủ tục, giải quyết 4.000 thẻ bảo hiểm y tế cho khách hàng; liên hệ các bệnh viện để tiếp nhận bệnh nhân hiện đang điều trị tại đây. Công ty này cũng đã thông báo tới Sở Y tế thành phố về việc bệnh viện ngưng tham gia trong hệ thống cấp cứu 115.

Về việc giải quyết các chế độ cho người lao động, luật sư Trần Tấn Tài cho biết, từ nay đến ngày 28/4 chính thức ngưng hoạt động, công ty sẽ cố gắng trả lương tháng 2/2017 và cũng đã họp mặt để giải đáp thắc mắc cũng như cam kết các chế độ dành cho người lao động sau khi nghỉ việc.

Theo một nhân viên điều dưỡng Khoa Sản, Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang thì hiện nay khoảng 50% nhân viên tự nghỉ việc, đi kiếm việc làm mới: “ Tôi chỉ mong được thanh toán chế độ đầy đủ. Lương tháng 2 và tháng 4, cả bảo hiểm cũng chưa được thanh toán”.

Hiện nay chủ đầu tư của bệnh viện dự kiến bán toàn bộ máy móc thiết bị và tài sản khác để thanh toán dứt điểm nợ lương, dự kiến hoàn tất trong vòng 3 tháng./.